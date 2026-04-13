Ana Botín aboga por flexibilizar las exigencias de capital bancario para impulsar el crecimiento económico en Europa

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, propone moderar las exigencias de capital a la banca para fomentar la innovación y el crecimiento económico en Europa, en un contexto de fragmentación global y la transformación impulsada por la IA.

En un mundo contemporáneo caracterizado por la fragmentación y la fragilidad, Ana Botín , presidenta del Banco Santander , ha lanzado un llamado a la acción. Su propuesta central reside en la necesidad de moderar las exigencias de capital a la banca, con el objetivo de fomentar la innovación y, consecuentemente, impulsar un crecimiento económico más robusto en Europa.

Durante su participación en el sexto evento Wake Up, Spain!, que este año se expande a Wake Up, Europe!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, Botín enfatizó la vulnerabilidad inherente a las economías con bajo crecimiento, sugiriendo la urgencia de acelerar el crecimiento tanto empresarial como gubernamental. En este contexto, abogó por una simplificación de la regulación y la supervisión, argumentando que las leyes deben ser más accesibles y efectivas para facilitar la actividad económica. En palabras de la presidenta del Santander, es imperativo hacer una pausa en el aumento de los requerimientos de capital, esperando una evaluación más completa del panorama actual, una postura que, según ella, coincide con las recomendaciones de la Comisión Europea en relación a las exigencias de capital para las instituciones bancarias. Esta estrategia, según Botín, es esencial para asegurar que todos los sectores, desde las empresas hasta los bancos y las tecnológicas, puedan innovar y competir a nivel global. Ella considera que el crecimiento y la innovación son dos caras de la misma moneda, argumentando que el tiempo apremia frente a los desafíos. La influencia de la inteligencia artificial (IA) es un factor fundamental en este momento. La IA está transformando las economías con una intensidad comparable a la Revolución Industrial, y en este nuevo escenario, el cambio no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia y el progreso. En el ámbito específico del sector bancario, Botín destacó la posición crucial que aún ostentan los bancos, representando el 75% del crédito privado. Por lo tanto, considera crucial liberar capital para que las pymes, las grandes empresas y las compañías de todos los tamaños en Europa puedan acceder a una financiación más amplia. A pesar de la fragmentación y la fragilidad que caracterizan al mundo actual, junto con los elevados niveles de deuda pública, la presión fiscal y el bajo crecimiento en muchas economías, Botín mantiene una visión optimista. Ella cree que existe una oportunidad para construir una globalización más resiliente y sostenible. Esta perspectiva se apoya en la convicción de que la capacidad de innovación y superación de desafíos es inherente a la sociedad, más fuerte que cualquier período de incertidumbre. La presidenta del Santander también ha hecho hincapié en la importancia de simplificar la regulación y de establecer las mismas reglas para el crecimiento en diferentes países, como Italia y Alemania. Es crucial que se cree un entorno en el que las empresas puedan prosperar y contribuir al desarrollo económico de Europa. El discurso de Botín refleja una clara determinación de abordar los desafíos actuales con una visión de futuro, apostando por la innovación, la simplificación regulatoria y la colaboración entre los sectores. La estrategia propuesta por Botín destaca la importancia de una supervisión regulatoria adecuada, sin sofocar la capacidad de innovación y crecimiento. La simplificación regulatoria es una de las claves para promover la actividad económica y la competitividad en Europa. El objetivo es crear un entorno propicio para que las empresas, independientemente de su tamaño, puedan acceder a la financiación necesaria para crecer y desarrollarse. La globalización, entendida desde una perspectiva más resiliente y sostenible, es vista como una oportunidad para construir un futuro más próspero. La presidenta del Santander invita a la reflexión y la acción, instando a las empresas y los gobiernos a colaborar para superar los desafíos actuales. Se busca generar un ecosistema propicio para la innovación y la inversión, de forma que se fomente el crecimiento económico y se mejore la competitividad de Europa en el escenario global. La implementación de la IA y el impacto en las economías, son fundamentales a considerar para el futuro del sector bancario y el desarrollo económico en general. La propuesta de Botín se presenta como una hoja de ruta para afrontar los desafíos del presente y construir un futuro económico más sólido y sostenible, priorizando la innovación y la simplificación regulatoria como pilares fundamentales





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