Anónimo pagó 9.080.100 dólares por un almuerzo con Gordon 'Garry' Graham Curry y su familia en Omaha, Nebraska

La subasta en eBay ha alcanzado su objetivo, al recaudar fondos para la GLIDE Foundation y la Eat.Learn.Play. FOUNDATIONs, organizaciones benéficas que se dedican a ayudar a personas sin hogar en San Francisco y promover experiencias de aprendizaje y juego para los más necesitados.

La subasta en eBay destinada a revivir el evento que ha organizado más de dos décadas el oráculo de Omaha, Gordon 'Garry' Graham Curry y sus parientes, ha recaído en un comprador anónimo que ha pagado 9.080.100 dólares por un almuerzo privado con Buffett y los Curry en Omaha, Nebraska, en junio.

El dinero recaudado por la subasta ha sido donado a las organizaciones benéficas GLIDE Foundation y Eat. Learn. Play. , que se dedican a ayudar a personas sin hogar en San Francisco y a promover experiencias de aprendizaje y juego para los más necesitados, respectivamente





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