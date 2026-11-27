Descubre cómo la filmografía de Woody Allen refleja la vida moderna con la profundidad de Balzac, explorando la clase media y el existencialismo en su obra cinematográfica.

Woody Allen es considerado por la crítica como un nuevo Balzac y un inesperado Galdós, destacando su capacidad para retratar la sociedad con una profundidad sin precedentes. Tras su reciente paso por Madrid para rodar su próxima película, surge esta semblanza que busca fijar la grandeza de su obra cinematográfica. Durante una conversación en el Pabellón Príncipe Felipe de Oviedo, Allen se mostró relajado, escuchando con atención una grabadora mientras conversaba sobre figuras como Louis Armstrong, Flaubert o Brando.

La Nueva Comedia Humana en el Cine

Su extraordinaria filmografía abarca lo que se podría describir como una nueva 'Comedia humana' o 'Episodios neoyorquinos'. Esta hazaña narrativa se construye a través de diversos documentales y reportajes fílmicos que analizan la vida y la permanencia. Allen se centra en una intelectualoide clase media alta que define la sociedad del último tercio del siglo XX, trascendiendo las fronteras de Estados Unidos para resonar en ciudades como Tokio, Buenos Aires, Madrid y Ciudad del Cabo.

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Las contradicciones, traumas y anhelos de sus personajes se presentan de manera universal, permitiendo que su obra se agrupe conceptualmente en una sola película interminable. Al igual que las obras de Benito Pérez Galdós o Honoré de Balzac, el cine de Allen busca observar a los inquilinos de la sociedad moderna. En esta narrativa, todos los personajes se buscan la vida en un tropel continuo, un espectáculo humano que ninguna generación quiere abandonar por nada del mundo.

Contexto Histórico y Comparativas Literarias

La aglomeración de personajes en las calles madrileñas, alrededor de las pañerías de Pontejos o los colmados de la calle Toledo, recuerda a la primitiva quinta avenida. Esta escena urbana es paralela a los inquilinos de la pensión Vauquer de París deambando por el Boulevard du Temple. Con el paso del tiempo, los carruajes han dado paso a los taxis, los rentistas a los capitalistas, y los cafetones a las cadenas modernas como Starbucks. Esta evolución muestra que la radiante pantalla de Allen es, para la generación nacida en 1944, otra propagación cultural que se ha integrado en la vida diaria.

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Se puede calificar la 'Comedia humana' de Allen, también comparable a 'Amoríos' en homenaje a Ophüls, como una 'Nouvelle Vague' individual. Las producciones se caracterizan por pequeños presupuestos pero una enorme calidad en textos, fotografía y bandas musicales. Se trata de un cine lleno de ideas y vacío de dogmas, impregnado de un humor agridulce que evoca a Lubitsch y Groucho. Este enfoque ofrece un existencialismo de primera mano, similar al de Sartre, pero accesible y claro para el espectador común.

Retrato de la Clase Intelectual Media

El cine de Allen fluye como un río humano de personajes que hablan muy deprisa, a menudo quitándose la palabra entre sí, similar a los periodistas en la película 'Luna nueva'. Sus protagonistas hojean los últimos best sellers recomendados por el 'New York Times Book Review' y consumen novedades de autoayuda. Muchos sufren un leve insomnio al final de los días festivos, y algunos son psiquiatras que acuden a terapia dos veces al mes. Este retrato específico define la psicología de su audiencia y sus personajes.

Las mujeres de treinta años en sus películas suelen traducir a filósofos como Cioran para editoriales de segunda categoría, mientras que los columnistas de periódicos también colaboran en emisoras de radio. La mayoría son hinchas incondicionales de los Knicks y aficionados a la Ópera, aunque menos al ballet. Los más modernos comienzan a ir al gimnasio, y ante la falta de jazz, regresan a las tiendas de discos para comprar montones de CDs. Esta descripción detallada completa el perfil sociológico de quienes habitan las historias de Woody Allen.