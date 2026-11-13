Análisis: Tensión financiera y operativa en los gigantes tecnológicos ante la revolución de la IA

Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta y Oracle emiten 271.000 millones de dólares en deuda para IA. Nvidia y Apple muestran resultados mixtos mientras el mercado ajusta sus expectativas de rentabilidad.

Las empresas tecnológicas más grandes del mundo están enfrentando un momento crítico de tensión entre su capacidad de generación de ingresos y la necesidad masiva de financiar la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial. Entidades como Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta y Oracle han emitido bonos por valor de 271.000 millones de dólares durante el año actual para cubrir los costes de esta carrera tecnológica, lo que ha provocado que sus balances acumulen deudas significativas.

Multiplicación de la deuda y volatilidad del mercado

El mercado financiero ha reagido con volatilidad ante el ritmo acelerado de estas inversiones, con correcciones de valoración que han oscilado entre el 30% y el 50% en muchos casos, aunque parcialmente mitigadas por subidas recientes. Los inversores cuestionan si la enorme infraestructura construida será suficientemente rentable, generando dudas sobre la independencia de la demanda y los compromisos fuera de balance, estimados por Goldman en 3,2 billones de dólares.

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Además de la presión financiera, la construcción de centros de datos enfrenta una oposición creciente y la compleja red de intereses comerciales entre fabricantes de chips, proveedores de nube y desarrolladores de modelos genera escepticismo sobre la sostenibilidad del modelo actual. Esta incertidumbre se refleja en la subida y bajada violenta de las cotizaciones mientras el mercado evalúa el impacto real de estas gigantescas apuestas.

Nvidia: Caída bursátil y crisis de gobernanza

La capitalización bursátil de Nvidia ha experimentado una caída drástica, descendiendo desde los 5,8 billones de dólares a menos de 4 billones de dólares en pocas semanas, lo que representa una disminución del 31%. Este ajuste se atribuye principalmente al shock derivado de la crisis de liderazgo y la salida de su consejero delegado, Jensen Huang, cuyo estilo excesivamente personalista de gobernanza ha quedado expuesto al público.

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A pesar de la caída en la cotización, los fundamentales financieros de Nvidia siguen siendo extremadamente potentes. Durante el segundo trimestre que finalizó en julio, la compañía reportó ingresos de 96.221 millones de dólares, lo que supone un incremento del 106% interanual, y un beneficio operativo ajustado de 63.956 millones de dólares, un aumento del 124%.

Las expectativas a futuro mantienen un flujo de caja libre cercano a los 100.000 millones de dólares para 2026, con un consenso que anticipa un crecimiento muy sustancial en los próximos años. Para compensar la desconfianza del mercado, el pasado agosto Nvidia anunció un programa de recompra de acciones por 150.000 millones de dólares, que se suma a autorizaciones pendientes para alcanzar un total de 235.000 millones de dólares destinados a recompras hasta enero de 2028.

Apple: Recuperación del liderazgo y estrategia de productos

En el año fiscal que finalizó en septiembre, Apple registró ingresos de 478.834 millones de dólares y un beneficio operativo de 158.063 millones de dólares, con aumentos del 15% y del 19% respectivamente. El nuevo consejero delegado, John Ternus, ha asumido el mando de una empresa con una cultura de dinamismo comercial, apostando por plegables, nuevos dispositivos, inteligencia artificial y posibles robots domésticos como parte de su próxima generación de productos.

La transformación del negocio de servicios, que incluye App Store, iCloud, Music, TV+, pagos y garantías, ha creado una fuente creciente de ingresos recurrentes y de elevado margen, apoyada por una base instalada gigantesca y extremadamente fiel. Esta estrategia ha permitido al grupo recuperar el trono mundial por capitalización bursátil, superando a Nvidia con un valor de 5,14 billones de dólares y una subida de cotización del 28% en los últimos doce meses.

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Amazon: Crecimiento agresivo y presión en el flujo de caja

Amazon, líder mundial en comercio online y proveedor clave de infraestructura en la nube a través de Amazon Web Services, que aporta el 61% del beneficio operativo, ha mostrado un crecimiento robusto en sus cifras. Durante los nueve meses finalizados en septiembre, la compañía obtuvo ingresos de 584.069 millones de dólares y un beneficio operativo de 79.389 millones de dólares, con subidas del 16% y del 44%.

Sin embargo, la expansión agresiva ha impactado en su liquidez inmediata, con un flujo de caja libre negativo de 42.357 millones de dólares en los doce meses a septiembre. Las inversiones totales crecieron un 90% hasta alcanzar los 175.670 millones de dólares, y la guía anual se sitúa en 220.000 millones, mientras la deuda neta se mantiene en 58.899 millones de dólares, sin contar otros pasivos y arrendamientos.