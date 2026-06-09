Análisis técnico de Banco Santander: tendencia alcista y niveles clave en el Ibex 35

El Banco Santander muestra una tendencia alcista consolidada con una directriz de mínimos crecientes desde marzo de 2025, según el análisis técnico. El valor se mueve en un rango lateral entre 10,50 y 10,95 euros, con oportunidades de compra especulativa cerca del soporte y objetivos alcistas en 11,13 y 11,35 euros. La estrategia recomienda mantener posiciones por encima de 10 euros y estar atentos a la ruptura de 10,95 euros. Además, se analizan las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y su posible impacto económico, junto con otras noticias financieras relevantes como la salida a bolsa de SpaceX y la caída en operaciones de fusiones y adquisiciones en España.

Sumar insiste en que la línea roja con el PSOE es la financiación ilegal. Por ahora hay personas que han hecho cosas. Trump afirma que se encuentra en la etapa final de lo que será un acuerdo de paz muy bueno.

Llegará en dos o tres días. Banco Santander mantiene una tendencia alcista, apoyada en una directriz de mínimos crecientes desde marzo de 2025 y la media móvil de 200 periodos. El valor cotiza actualmente en un rango lateral entre los 10,50 y los 10,95 euros, con presión bajista desde la parte alta y reacción en el soporte.

La estrategia aconseja mantener posiciones mientras no se pierda la zona de los 10 euros, y señala oportunidades de compra especulativa cerca del soporte de 10,50 euros. Para tomar posiciones alcistas, se recomienda esperar a una ruptura al alza de los 10,95 euros, con objetivos en 11,13 y 11,35 euros por acción. Los inversores están pendientes de evaluar el verdadero alcance económico que pueda derivarse de las tensiones bélicas en Oriente Medio que involucran a Irán, EEUU e Israel.

Tras la última sesión, el Banco Santander se dejó un 0,66%. Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las. Este nuevo enfoque evoluciona hacia un modelo de alta especialización, diseñado para respaldar a los usuarios en sus metas de ahorro, previsión para la jubilación y protección integral en cada etapa vital. La transformación se alinea con la hoja de ruta global del Grupo Santander, que sitúa el ámbito del retiro como un pilar de desarrollo clave.

Esta visión ya fue anticipada en el Investor Day de Londres, donde se desglosó el. Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches valor muy alcista, tanto para el corto y medio como también para el largo plazo. Banco Santander ha desarrollado una estructura de mínimos crecientes iniciada desde el pasado mes de marzo de 2025, justo en la zona próxima a los 4,5 euros por acción.

A partir de ahí, podemos incluso dibujar una directriz alcista que ha permitido al valor seguir avanzando de forma clara hasta alcanzar unos. Han acometido una fase de ajuste importante, pero siempre manteniendo a raya la directriz alcista o zona de mínimos crecientes que ha permitido, junto con la presencia, muy cerca de ahí, de la media móvil de 200 periodos que ha apoyado el precio en todo momento.

Pero hay algo importante en el gráfico de Banco Santander, y es lo que ha ocurrido en el valor desde principios del pasado mes de abril. Desde la zona de los 9,85 euros se abrió un importante. Este hecho ha permitido al valor situarse también por encima de la, buscando, en los últimos meses, hasta en dos ocasiones el alcance de la zona de los 11 euros por acción, algo que no consiguió finalmente.

De niveles que va desde la zona de los 10,50 hasta la zona de los 10,95 euros en la parte más alta. Se aprecia cierta presión a la baja desde la parte alta de este lateral y, en las dos últimas sesiones, una reacción en pleno soporte. Así pues, estableceremos un filtro en los 10 euros; por debajo de ahí, el valor invitaría a deshacer posiciones.

Mientras Banco Santander siga por encima de los 10 euros, se puede, en cuyo caso podríamos iniciar algún tipo de compra especulativa aprovechando que los niveles de sobrecompra estarán muy aliviados en ese momento, estableciendo una orden de protección por debajo de 10,35 euros y un objetivo en 10,95 euros.

En cambio, si la reacción alcista que se está produciendo en los primeros compases de la sesión de hoy sigue en las próximas jornadas y el valor no toca el soporte de los 10,50 euros, esperaremos a una resolución al alza con una para iniciar cobertura, buscando un primer objetivo en 11,13 euros y un segundo objetivo cerca de la zona de los 11,35 euros por acción como meta algo más ambiciosa. La colocaríamos por debajo de 10,75 euros con el fin de limitar riesgos en caso de un giro o vuelta del mercado en nuestra contra.

Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote del mercado. La salida a bolsa de SpaceX superará a la de Saudi Aramco como la mayor de la historia: dónde comprar sus acciones. El valor de las operaciones de M&A en España se desploma un 70% en mayo y cae a su peor nivel de los últimos trece meses. Disfruta de la experiencia completa.

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