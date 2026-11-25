Un informe de XTB revela que el Ibex 35 cierra en negativo en el 91% de los casos postelectorales. Analizamos las cifras, los actores clave y el impacto en la Bolsa de Madrid.

La Bolsa de Madrid muestra una correlación histórica negativa con los resultados de las elecciones generales en España. Un análisis exhaustivo publicado por la plataforma XTB demuestra que el Ibex 35 ha registrado pérdidas en el 91% de las jornadas bursátiles que siguieron a un proceso electoral estatal desde el año 1992. Este comportamiento revela una clara aversión al riesgo por parte de los inversores ante la incertidumbre política inherente a la renovación del poder ejecutivo.

Los datos cuantitativos extraídos por XTB, citados por El Español, señalan que la caída media del selectivo español tras los comicios asciende al 1,92%. Este promedio oculta la magnitud de algunos episodios críticos, siendo la mayor bajada histórica la registrada en marzo de 1996, cuando el índice retrocedió un contundente 5,22%. La volatilidad no es uniforme, sino que depende directamente de si los comicios generan un cambio en la composición del Gobierno o mantienen la estabilidad política.

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Impacto del cambio de ejecutivo en el selectivo

La presencia de un nuevo ejecutivo o un cambio de color político en la Moncloa actúa como un catalizador de la nerviosidad en los mercados. Cuando las urnas conllevan un cambio de gobierno, el Ibex 35 sufre una disminución media del 3,08% en la sesión siguiente, una cifra sensiblemente superior al descenso general postelectoral. Esta diferencia de más de un punto porcentual confirma que la incertidumbre sobre las nuevas políticas económicas es el principal motor de la venta de acciones.

Los episodios más drásticos ocurren durante la transición entre partidos. Tras la primera victoria de José María Aznar en 1996, el selectivo cayó un 5,22%. La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 provocó una caída del 4,15%, mientras que la primera victoria de Mariano Rajoy en 2011 se saldó con una pérdida del 3,48%. Estos tres casos representan los golpes más severos sufridos por la bolsa en contextos de cambio político.

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Mantenimiento de la estabilidad política

En contraste, cuando el Gobierno se mantiene estable tras las elecciones, el impacto negativo se amortigua, aunque la tendencia bajista predomina. En estas situaciones de continuidad, el Ibex ha registrado descensos medios del 1,25% en la sesión posterior, una cifra inferior a la media general del 1,92%. Ejemplos de esta menor volatilidad incluyen la sesión del 23 de noviembre de 2011, con un retroceso del 0,06%, y la de marzo de 2000, con una caída del 1,25%.

Otras jornadas de reelección o estabilidad política mostraron pérdidas moderadas como el -0,29% en marzo de 2008 con Zapatero, el -1,68% en junio de 2016 con Rajoy, y el -3,49% en diciembre de 2012 con Rajoy. Estos datos confirman que los inversores reaccionan con menor pánico cuando perciben continuidad en la dirección económica del país, aunque la incertidumbre residual mantiene la presión vendedora.

La excepción de Pedro Sánchez en 2019

Existe una única excepción histórica documentada en esta tendencia negativa. En abril de 2019, la sesión siguiente a la primera victoria electoral de Pedro Sánchez cerró en positivo, con un avance del 0,53%. Este comportamiento atípico se explica por el contexto político específico de la época, dado que el líder del PSOE ya era presidente del Gobierno desde una moción de censura en 2018. La percepción de estabilidad previa permitió a los mercados reaccionar favorablemente.

Esta anomalía no se ha vuelto a repetir en comicios posteriores. Las generales del 23 de julio de 2023 siguieron el patrón histórico de caída, y se anticipa que la sesión del próximo lunes 30 de noviembre también seguirá esta línea. A pesar de que el Ibex 35 ha subido un 172% durante el mandato de Sánchez, los inversores buscan seguridad jurídica que a menudo se asocia con la estabilidad predictible, lo que presiona el índice tras los comicios del 29-N.