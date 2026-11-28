El resultado de las próximas elecciones generales depende de provincias con menos de 5 escaños y de Cataluña. El ascenso de Vox y el desempeño del PSC determinarán la mayoría.

El panorama político español de cara a las próximas elecciones generales está definido por una competencia extrema donde el margen de error es mínimo. Tras la elección de 2023, quedó claro que la diferencia entre bloques puede depender de muy pocas papeletas, un factor que desaconseja confiar plenamente en las encuestas. La historia electoral reciente demuestra que las urnas siempre guardan sorpresas cuando las fuerzas están igualadas en territorios específicos.

Provincias pequeñas y la proyección de Vox

Las provincias menos pobladas de la España interior, aquellas que reparten menos de cinco escaños, se presumen fundamentales para el equilibrio final del Congreso. Durante las elecciones generales de 2023, el partido de Abascal no obtuvo representación en ninguna de estas circunscripciones pequeñas, con la única excepción de Guadalajara. Sin embargo, las proyecciones actuales para este proceso electoral indican un cambio radical en ese sentido.

Also read Análisis de la firma de Santiago Abascal por la grafóloga Macarena Arnás

Las encuestas actuales sitúan a Vox en un entorno del 19% al 20% del voto, un aumento significativo respecto al 13% obtenido en las pasadas generales. Con este porcentaje, el partido de Santiago Abascal tiene opciones de lograr representación en al menos 15 de las 21 circunscripciones que tienen menos de cinco escaños. Este grupo incluye 19 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El politólogo Manuel Mostaza advierte sobre la importancia estratégica de estas provincias pequeñas, ya que pueden provocar un baile importante de diputados. No es lo mismo que el crecimiento de Vox se concentre en una circunscripción grande como Madrid para pasar de cuatro a cinco diputados, que si se reparte y le permite pasar de cero a uno en un montón de provincias.

Advertisement

Impacto en el reparto de escaños por la Ley D'Hont

La aplicación de la ley D'Hont hace que sea difícil prever a quién le va a quitar escaños Vox directamente. Si el partido sube hasta el 19% o 20% del voto, el impacto dependerá de quién se llevó el último escaño en las pasadas elecciones de cada provincia. La división entre partidos dentro de un mismo bloque puede favorecer al rival, pero también puede quitarle escaños al PSOE en lugar de al PP.

Según una media de los sondeos, Vox tiene buenas opciones de lograr escaño en Albacete, Burgos, Cáceres, Cuenca, Huesca, La Rioja, León, Lleida, Palencia, Salamanca, Segovia, Teruel, Ávila, Zamora y Ceuta. Basándonos en los resultados de 2023 y viendo qué partido se llevó el último escaño, se estima que Vox se lo quitaría al PP en nueve provincias.

Esas provincias donde Vox arrebataría un escaño al PP son Cáceres, Cuenca, Huesca, Palencia, Salamanca, Segovia, Teruel, Ávila, Zamora y Ceuta. En las otras cinco provincias, incluyendo Albacete, Burgos, La Rioja, León y Lleida, Vox le quitaría el escaño al PSOE. Esta distribución detallada es crucial para entender la matemática electoral subyacente.

La determinante influencia de Cataluña y el PSC

Cataluña es muy determinante en las elecciones generales porque reparte un gran número de escaños, fundamentalmente en Barcelona. Esta comunidad es aún más relevante para el PSOE, que tradicionalmente ha contado con un buen caladero de votos en la región. Manuel Mostaza subraya que si se saca a Cataluña de la ecuación, en 2023 habría habido una mayoría absoluta muy clara de PP y Vox.

El gran sostén de Pedro Sánchez siempre ha sido el PSC. En estas elecciones, va a ser muy relevante la cantidad de voto que sea capaz de retener, ya que no es lo mismo que el PSC saque 23 o 24 diputados, que si baja al entorno de 14 o 15. Los partidos nacionalistas y la particular fragmentación del voto juegan un papel crítico en esta dinámica regional.

Advertisement

En Cataluña entran en juego los partidos nacionalistas, una particularidad que fragmenta el voto entre ERC, Junts, PSOE y el Frente Amplio. Esta fragmentación contrasta con el otro bloque, que solo presenta dos candidaturas: PP y Vox. Las encuestas dicen que las perspectivas de esos dos partidos del bloque de la derecha son buenas.

Resultados ajustados y el efecto Aliança Catalana

Hay que recordar que en 2023 el PP se quedó a solo 3.500 sufragios de quitarle otro escaño en Lleida, uno de los resultados más ajustados de toda España. También se quedó a solo 1.247 votos de arañarle un escaño a los de Puigdemont en Tarragona. Pese a todo, los sondeos no prevén un gran desgaste de los socialistas en la región.

Teresa Mata, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, expone que el PSC mantiene sus bases, ya que las encuestas le dan alrededor de 12 escaños en la provincia de Barcelona. Son los partidos a la izquierda de los socialistas los que sufren un mayor desgaste en el contexto actual de Cataluña.

También será importante el efecto Aliança Catalana. Aunque este partido no se presenta a las generales, cuenta con un creciente número de simpatizantes. Es el otro partido que está poniendo el foco en la inmigración y se va a disparar en Cataluña, pudiendo llegar hasta los 5 o 6 escaños de influencia indirecta.