Datos del CIS revelan que el voto migrante en España se distribuye en todo el arco político. La participación es menor y las preferencias varían según el origen geográfico.

La composición demográfica del electorado español ha experimentado cambios significativos que afectan directamente al mapa político nacional. Se estima que existen al menos 2,9 millones de adultos con nacionalidad española nacidos en otro país, lo que equivale aproximadamente a uno de cada 12 potenciales votantes registrados. Esta cifra se incrementa con la llegada de unos 820.000 extranjeros que se han nacionalizado desde las pasadas elecciones de 2023, aunque el grueso de esta población ya residía en el país tiempo suficiente para emprender dicho proceso.

Estos datos son fundamentales para entender la dinámica de la nueva convocatoria electoral, pero no deben llevar a la conclusión simplista de que la inmigración será la responsable de un vuelco total en los resultados. La pregunta central no radica únicamente en a quién votan los migrantes o los extranjeros en general, sino en cómo votan, cuál es su tasa de participación real y bajo qué sistema electoral operan las circunscripciones españolas. Los datos disponibles indican que este grupo vota en todo el arco electoral, con una participación moderada y sujeta a la estructura del sistema.

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Distribución Política y Preferencias del Voto

El análisis de los microdatos del sondeo preelectoral del CIS ajustados proporciona una radiografía clara de las intenciones de voto. Un 44% de los nacidos fuera tiene intención de votar al PSOE, Sumar o Podemos, lo que representa un punto superior al algo más del 37% registrado entre los nacidos en España. Por otro lado, el apoyo a los partidos de derecha es bastante similar entre ambos grupos: un 50% para los nacidos en España y un 47% para los nacidos fuera.

Esta homogeneidad aparente en las cifras globales oculta una realidad mucho más compleja y matizada. La investigadora del CSIC Laura Morales señala que no se puede considerar que los migrantes o extranjeros se comporten en bloque, al igual que no ocurre con las mujeres o los jóvenes. Sus decisiones se decantan por distintos partidos según múltiples factores. Si se toma a esta población en bloque, hay un porcentaje ligeramente mayor que se decanta por los progresistas, incluyendo opciones nacionalistas como Esquerra Republicana de Catalunya, pero la diferencia es de pocos puntos sobre la media española.

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Factores Geográficos e Ideológicos del Electorado

La heterogeneidad del voto extranjero se hace evidente al desglosar los datos por país de origen. Esta dispersión se debe a las grandes diferencias entre los países de procedencia y a los avatares políticos vividos en cada nación. Por ejemplo, entre quienes declaran un partido, PP y Vox suman cerca del 70% del apoyo de los españoles nacidos en Venezuela. En contraste, entre los procedentes de Cuba y Ecuador, el apoyo al bloque de derechas supera el 45%, mientras que Argentina y Colombia presentan un reparto más equilibrado entre ambos grupos de partidos.

El investigador de la Universidad Autónoma de Madrid Santiago Pérez Nievas explica que la preferencia depende a menudo del contexto político de origen. Muchos argentinos, chilenos o uruguayos tienen en mente dictaduras de derechas, al contrario de los cubanos, que huyen de regímenes autoritarios. En los primeros años de estancia en España, estos grupos trasladan sus concepciones ideológicas al ámbito europeo sin muchos matices. Además, la nacionalización más rápida para latinoamericanos (requisito de dos años) frente a los diez años para otras nacionalidades como Marruecos hace que el recuerdo de sus países de origen sea más reciente y influyente.

Tasa de Participación y Futuro Electoral

La participación electoral de los extranjeros se mantiene por debajo de la de los autóctonos, aunque también influye en esto el origen de cada uno. Si España ronda una media del 70% de presencia en las urnas entre unas elecciones y otras, los extranjeros declaran una intención de voto entre un 55% y un 60%, según los datos que maneja Laura Morales. Esta menor participación se relaciona con las motivaciones económicas que suelen impulsar la nacionalización, lo que implica que el voto no siempre es una prioridad inmediata para estos ciudadanos.

En números absolutos, el mayor número de nacionalizados lo tiene Ecuador, seguido de Colombia, Marruecos y otros países. Los venezolanos sobrepasarán a los marroquíes en los próximos años, lo que podría alterar ligeramente el perfil demográfico del voto migrante. Sin embargo, la conclusión general es que el voto extranjero es diverso, influido por la historia política de sus países y por la percepción de discriminación en los discursos locales, lo que a veces lleva a valores socialmente conservadores a votar a la izquierda por razones tácticas y de protección frente a ciertos discursos políticos.