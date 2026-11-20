Datos de Eurostat y CNTR revelan que el PIB per cápita español creció apenas un 7,99% entre 2018 y 2026, desmintiendo la narrativa del crecimiento acelerado del gobierno de Pedro Sánchez.

La administración de Pedro Sánchez ha utilizado frecuentemente metáforas comparativas para describir el desempeño económico del país, calificándolo con similitudes a una motocicleta o un cohete para ilustrar su supuesta rapidez. Sin embargo, al examinar los datos objetivos de los últimos ocho años, esta narrativa choca con las cifras oficiales registradas por los institutos estadísticos europeos y nacionales. El presidente anunció un adelanto electoral en las vísperas de las elecciones del 29 de noviembre, momento en el que realizó estas afirmaciones para destacar el liderazgo económico de España dentro del contexto comunitario.

Desmentido del Liderazgo en la Unión Europea

Los datos anuales de las Cuentas Nacionales de Eurostat confirman que España no es la economía que más crece en la Unión Europea, desestimando las afirmaciones oficiales sobre un liderazgo indiscutible. El crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto en España fue del 12,19 por ciento entre 2018 y 2025, una cifra que sitúa al país cuatro puntos porcentuales por encima de Alemania, Francia e Italia, pero que resulta insuficiente para compararse con otros miembros del bloque. Este rendimiento se mantiene aproximadamente al nivel de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, aunque queda muy por debajo de las tasas registradas en Grecia, Hungría y Portugal.

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La brecha se amplia drásticamente al observar a los Estados miembros con tasas de expansión más altas. El crecimiento español es considerablemente inferior al de Dinamarca, Eslovenia y Rumanía, y alcanza solo la mitad aproximada de las cifras presentadas por Croacia, Lituania y Polonia. En contraste, la economía que encabeza el ranking de crecimiento en la región, Irlanda, registra un nivel que supera en más de cuatro veces al porcentaje obtenido por el país ibérico durante el mismo periodo.

El Verdadero Motor: Renta y Productividad Laboral

Para evaluar el bienestar real de la ciudadanía, el indicador de referencia no es el volumen total del PIB, sino el PIB per cápita, que refleja la media de renta disponible por habitante. Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, anualizados para eliminar efectos estacionales, indican que entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026, el PIB nominal español creció un 45,95 por ciento. Durante este mismo periodo, los precios medidos por el deflactor implícito aumentaron un 24,99 por ciento, lo que resulta en un crecimiento del PIB real del 14,93 por ciento.

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La demografía juega un papel determinante en estos cálculos finales. La Estadística Continua de Población muestra un crecimiento acumulado de la población del 6,42 por ciento en el periodo analizado. Al descontar este aumento demográfico del crecimiento económico, el resultado neto es un crecimiento acumulado del PIB per cápita de solo el 7,99 por ciento. Esta cifra implica que, en promedio, la renta individual aumentó ligeramente menos de un punto porcentual cada año, una tendencia que explica la desconexión percibida por gran parte de la sociedad.

Caída de la Productividad y Estructura del Empleo

La explicación técnica de este bajo crecimiento per cápita reside en la evolución de la productividad laboral y la creación de empleo. El número de ocupados en la Encuesta de Población Activa y los afiliados a la Tesorería General de la Seguridad Social han crecido a un ritmo incluso superior al del PIB, lo que ha provocado una contracción en los indicadores de productividad. Entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026, el PIB por persona ocupada registró una caída del 1,22 por ciento, mientras que el PIB por puestos de trabajo descendió un 4,25 por ciento.

La situación se agrava al analizar el PIB por puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que muestra una reducción del 4,02 por ciento. El único indicador que presenta un movimiento positivo es la producción por hora trabajada, con un ligero repunte del 2,15 por ciento. Esto significa que, aunque se produce ligeramente más por cada hora trabajada, la reducción total de horas y la disminución de la producción por persona y puesto de trabajo diluyen cualquier ganancia aparente en el volumen económico total.

Contexto Político y Reacciones Sindicales

Ante este panorama macroeconómico, el descontento social se ha manifestado en acciones colectivas como la huelga general organizada por los sindicatos CCOO y UGT. Esta movilización exigió mejoras en salarios, vivienda y precios para vivir con dignidad, cuestionando la gestión gubernamental en un contexto electoral próximo. Los sindicatos, que reciben subvenciones del Ministerio de Trabajo desde 2018, dirigieron sus protestas hacia las políticas actuales, aunque el análisis histórico sugiere que la responsabilidad de la situación actual se extiende a los ocho años de presidencia de Sánchez.

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El balance final de la gestión económica revela una realidad compleja donde el crecimiento del empleo no se traduce en aumento de renta per cápita significativa. La productividad por ocupado que trabaja presenta un exiguo crecimiento positivo del 1,45 por ciento en ocho años, mientras que otras métricas de eficiencia laboral muestran retrocesos. Esta realidad económica fundamenta la percepción de estancamiento en la calidad de vida, a pesar de los anuncios oficiales sobre el liderazgo en el crecimiento de la Unión Europea.