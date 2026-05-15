Análisis del creciente fenómeno de personas mayores de 50 años que logran nuevas oportunidades laborales con oposiciones

Este grupo, que representa el 34% de los desempleados en España, busca estabilidad laboral y garantizar su jubilación. Gemma Díaz, coach de Supera Oposiciones, explica que estudiar a esta edad no es solo memorizar, sino comprender mejor gracias a la experiencia de vida.

En el programa "Más Vale Tarde" se ha analizado el creciente fenómeno de personas mayores de 50 años que, tras quedar en paro, optan por opositar.

Este grupo, que representa el 34% de los desempleados en España, busca estabilidad laboral y garantizar su jubilación. Gemma Díaz, coach de Supera Oposiciones, destaca que estudiar a esta edad no es solo memorizar, sino comprender mejor gracias a la experiencia de vida. Rocío Escalera y Bárbara son ejemplos de mujeres que, tras perder sus empleos, decidieron opositar buscando libertad y seguridad laboral, a pesar de las dificultades que implica retomar los estudios





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