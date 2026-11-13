Análisis de Productos Adidas y Política de Privacidad de Sport Life Ibérica

Resumen detallado de la colección Adidas Essential y la normativa de protección de datos de Sport Life Ibérica S.A.U., incluyendo derechos y obligaciones del usuario.

La marca deportiva Adidas presenta una línea de ropa y calzado que combina funcionalidad con un diseño atemporal, enfocada en mejorar el rendimiento durante el entrenamiento y el uso diario. Esta colección incluye prendas como pantalones jogger para hombre y niños, así como accesorios esenciales para el movimiento libre y la comodidad.

Colección Deportiva Adidas para Hombre y Niños

El pantalón Adidas Essential para hombre en negro, fabricado en algodón, ofrece una forma envolvente que armoniza el estilo clásico con la versatilidad necesaria para cada sesión de entrenamiento. Este modelo permite disfrutar al máximo del ejercicio físico gracias a su corte adaptado al cuerpo.

Also read Las disposiciones octavas: de la ley de nietos a la Comunidad Valenciana

Para los más jóvenes, el pantalón Adidas Essential para niño negro es la elección ideal para niños activos. Garantiza un estilo moderno y una libertad de movimientos superior, proporcionando la comodidad necesaria para cada actividad física diaria que requiera agilidad y durabilidad en la prenda.

Tecnología Cloudfoam y Modelos VL Court 3.0

Las zapatillas de running Adidas incorporan una mediasuela con amortiguación Cloudfoam, diseñada para que el usuario alcance todas sus metas tanto en pista como en la cinta de correr. Esta tecnología ofrece una pisada cómoda y suave, optimizando el impacto durante la carrera.

Advertisement

La zapatilla Adidas VL Court 3.0 demuestra que la sencillez puede ser una poderosa declaración de estilo. Presenta una parte superior de piel suave y un forro que brindan comodidad extraordinaria, mientras que la mediasuela ligera aporta la amortiguación y sujeción requeridas durante todo el día.

Gestión de Datos y Derechos del Usuario

Sport Life Ibérica S.A.U., con CIF A-82090952 y domicilio social en calle Nestares 20, 28045 Madrid, gestiona los datos personales bajo estricta normativa de privacidad. El consentimiento expreso abarca nombre, apellidos, email y dirección postal para la prestación del servicio.

Los derechos de acceso, rectificación o supresión pueden ejercerse contactando a Sport Life Ibérica a través del correo protecciondatos@slib.es o por correo postal. La empresa ha designado a un Delegado de Protección de Datos en dpo@slib.es, garantizando la seguridad de la información.