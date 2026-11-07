Análisis de precursores de accidentes en alta velocidad: deformaciones y rebases de señal

La AESF registra 207 incidentes en trenes AVE entre 2017 y 2024. Deformaciones de vía y rebases de señal son los fallos más frecuentes en la red española.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ( AESF) ha publicado datos detallados sobre los incidentes de seguridad en la red de alta velocidad española entre 2017 y 2024. Durante este periodo, se registraron un total de 207 precursores de accidentes en trenes de alta velocidad.

Distribución de los incidentes detectados

La mitad de estos eventos corresponden a deformaciones de vía, con 103 casos documentados. Los rebases de señal constituyen la segunda causa principal, acumulando 78 incidencias. También se registraron 25 roturas de carril y un único fallo de señalización.

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Estos datos reflejan el análisis de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) obtenido mediante una petición de transparencia tras el accidente de Adamuz. Los números proporcionan una visión clara de los riesgos operativos en la infraestructura ferroviaria nacional.

Puntos críticos de deformación y señalización

En la localidad cordobesa de Palma del Río, entre los puntos kilométricos 388.2 y 396.8, se han detectado hasta 11 deformaciones de la vía en los últimos años. Este tramo concentra una parte significativa de los problemas estructurales reportados.

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En la estación madrileña de la Puerta de Atocha se produjeron nueve rebases de señal en apenas kilómetro y medio. Estos dos puntos específicos concentran un tercio de los incidentes registrados por la AESF entre 2017 y 2024.

Estas concentraciones no son aisladas. La línea Madrid-Sevilla presenta problemas similares a los que desembocaron en la catástrofe de Adamuz. Diecisiete de las roturas de carril se han producido en la línea Madrid-Barcelona durante los ocho años analizados.

Crecimiento de rebases de señal recientes

El crecimiento en los dos últimos años hasta rozar los 50 incidentes anuales se debe fundamentalmente a los rebases de señal. Estos fallos pasaron de estar por debajo de la decena a dispararse hasta los 24 fallos en cada uno de los dos últimos ejercicios con registros.

Un rebase ocurre cuando un tren supera un punto sin autorización. Esto puede ser por pasar una señal de tráfico antes de detenerse o invadir un cantón con otro convoy. Los expertos señalan que no se puede reducir este problema únicamente al factor humano.

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Los sistemas de seguridad deben funcionar como barreras coordinadas. Si la primera falla, debe activarse la segunda. Si esa segunda barrera también falla, se activa la tercera. La falta de coordinación efectiva aumenta el riesgo operativo.

Impacto en la operación ferroviaria y protocolos

El siguiente mapa localiza la mayoría de los precursores a lo largo de la red de alta velocidad española. Los más de 750 kilómetros del corredor que conecta Madrid con Barcelona y Figueres registra más precursores, seguida de la línea con Sevilla.

La CIAF indicó que hay que mejorar los protocolos para que un rebase no dependa únicamente de una actuación humana. Los sistemas de seguridad deben frenar el convoy de forma automática si sobrepasan señales indebidas.

El incidente en la ruta Murcia-Madrid mostró fallos en la comunicación con el Centro de Circulación de Albacete. El tren reanudó la marcha sin que el centro se diera cuenta del fallo. Inmediatamente se corrigió la orden para que el maquinista parara.