El estudio de Público revela qué encuestas fallaron en el 23J. Tezanos acertó más al PSOE, pero otros superaron el error total. Consecuencias para la carrera electoral del 29N.

El pasado lunes 23 de noviembre marcó el cierre oficial para la publicación de sondeos de opinión antes de los comicios del 29N, generando un debate inmediato sobre la fiabilidad de las herramientas de pronóstico electoral. Con los partidos políticos continuando sus trabajos internos más allá de esta fecha límite, la pregunta central se centra en quién demostró mayor precisión tres años atrás, durante las elecciones generales del 23 de junio de 2023.

El medio Público ha realizado un análisis exhaustivo de las encuestas cuyo trabajo de campo se realizó en las fechas más próximas posibles a las entrevistas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el organismo oficial del Estado. Este escrutinio busca determinar si la afirmación de que el CIS de Tezanos fue el más certero en prever la resistencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sostiene una evidencia estadística sólida cuando se comparan los cuatro principales formaciones políticas.

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Precisión del CIS de Tezanos y el PSOE

El barómetro del CIS, dirigido por José Félix Tezanos, fue el que más se aproximó al resultado específico del PSOE, aunque no obtuvo la mejor puntuación global al considerar la totalidad de los cuatro principales partidos políticos. Este sondeo, realizado entre los días 8 y 27 de junio de 2023, pronosticó que el Partido Popular (PP) obtendría el 31,4% de los votos, el PSOE el 31,2%, Sumar el 16,4% y Vox el 10,6%.

Tezanos reivindicó ante los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE) tras las elecciones generales del 23 de junio de 2023 que su equipo fue uno de los pocos que logró anticipar la capacidad de resistencia del partido de Pedro Sánchez en las urnas. Esta idea ha calado entre ciertos sectores progresistas, pero la datos detallados muestran que el error total de su pronóstico fue de 6,61 puntos porcentuales.

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Comparativa con Ipsos y Sigma Dos

Ipsos resultó ser la encuesta que mejor supo anticipar el resultado general de las urnas el 23 de junio de 2023, con un error total de solo 6,51 puntos porcentuales. Su trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 8 de junio de 2023, y pronosticó un 35% para el PP, seguido del PSOE con un 28%, Sumar con un 13% y Vox con un 12,6%.

Sigma Dos, cuyas entrevistas se llevaron a cabo entre el 16 y el 23 de junio de 2023, dentro del propio período del CIS, obtuvo un error total de 6,61 puntos, es decir, una décima por detrás de Ipsos. Esta demoscópica también se quedó corta en el porcentaje de voto estimado para el PSOE, aunque su margen de error fue marginalmente superior al de su competencia directa en términos de precisión global.

Desviaciones de GAD3 y 40dB

Otras encuestas destacadas como la realizada por el diario ABC y la Cadena SER, entre el 23 y el 26 de junio de 2023, arrojaron un error total de 7,01 puntos porcentuales, mientras que GAD3, que trabajó entre el 27 y el 28 de junio, y 40dB, con entrevistas entre el 12 y el 16 de julio de 2023, mostraron desviaciones diferentes. 40dB redujo su desviación total a 5,63 puntos al realizar su trabajo casi dos semanas después del barómetro del CIS, acercándose más a la realidad final.

Por el contrario, las encuestas que más lejos estuvieron de anticipar el resultado real fueron Data10, con un error total de 8,67 puntos porcentuales, y Simple Lógica, cuyas diferencias más evidentes se encontraron en la infrarrepresentación vaticinada para el PSOE y Sumar. A pesar de estas divergencias históricas, los estudios de Simple Lógica, NC Report y GAD3 se mantuvieron relativamente estables en su error total en la antesala del último día oficial de publicación.