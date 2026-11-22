El estilista Aurelio Tabares revela los secretos de los cortes y ondas de la reina Letizia en el otoño de 2026, adaptando estilos para rostros maduros y densidades variables.

La reina Letizia ha consolidado una estética capilar sofisticada durante el otoño de 2026, destacando por su versatilidad y adaptación a diferentes eventos oficiales. Desde los Premios Princesa de Asturias hasta visitas en Ceuta, Llanes y Helsinki, sus peinados reflejan un equilibrio entre rigor y naturalidad que el público y la prensa han elogiado ampliamente.

Secretos del estilista Aurelio Tabares

El experto en visagismo Aurelio Tabares, cofundador de ¡Qué Bárbaro! Hair & Care Salon en Torremolinos, ha desglosado los mecanismos exactos detrás de estos looks. Tabares identifica un principio geométrico constante: la raíz se mantiene pulida y pegada al cuero cabelludo, lo que crea una base limpia y estructurada. El movimiento y el volumen del cabello comienzan específicamente a la altura del pómulo, una ubicación estratégica que ilumina la mirada y despeja las facciones centrales del rostro.

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Este enfoque técnico no es aleatorio; responde a una intención clara de estilización. Al mantener la zona superior ordenada, se dirige toda la atención hacia los detalles óseos del rostro. La onda aparece en el punto donde la luz natural del rostro necesita ser realzada, evitando que el cabello opague los rasgos o restre la expresión facial de la monarca.

Adaptación geométrica por tipo de rostro

La asimetría juega un papel fundamental en la mayoría de los estilos presentados por la reina. Al llevar el peso de la melena hacia un solo hombro, como se observó en los Premios Princesa de Asturias, se crea una línea diagonal que estiliza visualmente el cuello. Este movimiento lateral realza el pómulo que queda expuesto, ofreciendo un contraste dinámico con la zona despejada del otro lado.

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Para quienes poseen un rostro redondo o un cuello corto, Tabares recomienda ajustar la técnica modificando la altura del inicio de la onda. Bajar el punto donde comienza el volumen hasta debajo de la mandíbula evita que el ancho del cabello ensanche la percepción del rostro. Esta modificación es crucial para mantener la proporción óptima entre la cabeza y el torso en diferentes estructuras faciales.

Técnica detallada de ondulado profesional

La construcción de estas ondas requiere un protocolo de secado y modelado preciso que los profesionales pueden replicar. El proceso inicia con un secado completamente liso de la raíz para garantizar la pulcritud inicial. Posteriormente, el cabello se divide en secciones horizontales y se trabaja con mechones de un ancho uniforme, equivalente a dos o tres dedos, lo que asegura una consistencia en el resultado final.

Se utiliza una plancha de ondas o rizador con una temperatura controlada, generalmente alrededor de 32 milímetros, aplicándola en vertical con la punta dirigida hacia abajo. Cada mechón se enrolla desde la altura del pómulo en dirección contraria a la forma del rostro, dejando libres los últimos dos o tres centímetros para evitar un efecto rizado excesivo en las puntas.

Una vez enrollados, cada mechón se recoge en la palma de la mano y se fija con una pinza hasta que el cabello se enfría por completo. Al retirar las pinzas y pasar un cepillo de cerdas naturales de arriba hacia abajo, los rizos individuales se fusionan suavemente. Este paso final transforma los bucles definidos en una onda amplia y fluida, que luego se fija con una laca ligera pulverizada a distancia para mantener la flexibilidad.

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Variantes de recogidos y gestión de volumen

En ocasiones, como en el hotel Grand Hansa de Helsinki o en el Campus Diversia de Yátova, la reina opta por despejar la frente y las sienes mediante recogidos laterales. Se toma una sección de sien a sien, por encima de las orejas, y se sujeta a la altura de la coronilla o justo por debajo. Este punto alto realza las facciones y crea una silueta más elevada y elegante.

Para personas con frente amplia o rostro anguloso, Tabares sugiere permitir que escapen algunos mechones finos cerca del pómulo o detrás de la oreja. Esto suaviza el contorno y rompe la rigidez de la línea recta del recogido. La tensión aplicada al sujetar el cabello también modifica el resultado: más tensión sugiere un estilo nocturno más marcado, mientras que una versión flexible es preferible para el día y para rostros mayores de 50 años.

La pérdida de densidad capilar es una preocupación común que se aborda mediante técnicas específicas. Si se nota menos volumen en la parte superior, se recomienda recoger una sección más fina para que el resto del cabello conservo cuerpo. Al peinar por encima y sujetar con horquillas cruzadas, se evita que la goma aplaste el cabello, y se levanta la base con los dedos para crear una ilusión de espesor.

Desplazar la raya un par de centímetros y marcar ondas amplias en la melena suelta ayuda a multiplicar visualmente el volumen. La simetría central, usada en visitas sobrias como en Llanes, encaja con rostros alargados, mientras que una raya lateral y una raíz menos pegada son ideales para rostros redondos o cuadrados. Estas decisiones estilísticas demuestran un dominio avanzado del visagismo aplicado a la vida pública.