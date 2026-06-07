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Análisis de los Grupos B, C, D, F y G del Mundial 2026: Favoritismos y Expectativas

Deportes News

Análisis de los Grupos B, C, D, F y G del Mundial 2026: Favoritismos y Expectativas
Mundial 2026Grupo BGrupo C
📆6/7/2026 2:28 PM
📰abc_cultura
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La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya tiene configurados varios grupos. El Grupo B muestra una lucha equilibrada entre Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. El Grupo C incluye a Brasil como candidata al título junto a Marruecos, la revelación de Qatar 2022, Haití como cenicienta y Escocia que aspira a ser una de las mejores terceras. El Grupo D, con Estados Unidos como anfitriona, Paraguay, Australia y Turquía, se presenta muy igualado. El Grupo E (que en el texto original se menciona como C por error, pero los equipos corresponden a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador) tiene a Alemania como gran favorita, seguida de Ecuador, con Curazao debutando. Finalmente, el Grupo F es supremamente competitivo con Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, mientras que el Grupo G tiene a Bélgica como clara favorita frente a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Se detallan calendarios, análisis de posibilidades y los jugadores o técnicos clave de cada selección.

La Copa del Mundo de Estados Unidos , México y Canadá 2026 ya ha definido la composición de varios de sus grupos, dejando escenarios de alta competitividad y otros donde algunos equipos parten con clara ventaja.

En el Grupo B, la presencia de Canadá como anfitrión le da una oportunidad histórica para avanzar, aunque Suiza, con su experiencia y calidad, se perfila como la favorita para liderar. Qatar, en su rol de última organizadora, buscará romper estereotipos, mientras que Bosnia y Herzegovina confía en la veteranía y el gol de Edin Dzeko para sorprender.

Este grupo promete igualdad, donde cualquier resultado es posible y la lucha por los dos primeros puestos será intensa, con la tercera plaza también como objetivo válido para algunos

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abc_cultura /  🏆 62. in ES

Mundial 2026 Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Copa Del Mundo Estados Unidos México Canadá Fútbol

 

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