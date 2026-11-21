El debate entre candidatos prioriza la agresividad y el engaño sobre los programas políticos. Un análisis crítico sobre el impacto en la ciudadanía española y la aspiración de Feijóo.

En el contexto político actual, la dinámica de los debates electorales se ha convertido en un espectáculo mediático donde prevalecen la agresividad y la desinformación sobre el rigor programático. La aspiración de Feijóo a presidir el Gobierno de España se enmarca en este escenario, donde los ciudadanos se ven confrontados con comportamientos que priorizan la contienda personal frente a la discusión de políticas públicas concretas.

La primacía del espectáculo sobre la substancia

Los debates cara a cara, que tienen como objetivo fundamental determinar cuál de los candidatos ha logrado ofrecer el mejor desempeño público, están valorando de manera disfuncional ciertos comportamientos. Según el análisis disponible, lo que más se premia en estas instancias no es la calidad de las propuestas, sino la capacidad de mentir de forma sistemática y directa.

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Esta tendencia hacia la mala educación y la falta de respeto, manifestada a través de la interrupción constante del contrincante, se presenta como un elemento central en la estrategia de seducción política. En lugar de fomentar un diálogo constructivo, estos mecanismos recompensan la falta de civilidad, alejándose de los estándares que una ciudadanía adulta y reflexiva debería exigir a sus representantes.

El papel de la ciudadanía y los medios

La ciudadanía dispone actualmente de acceso ilimitado a la información sobre los programas políticos de los partidos, gracias al bombardeo mediático constante. A través de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, los detalles y las estrategias de los candidatos se exponen a todas horas, permitiendo a cualquier persona conocer tanto lo que se quiere contar como lo que se decide ocultar.

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A pesar de esta abundancia informativa, el papel de los debates en directo sigue siendo crucial, especialmente cuando se busca definir la presidencia del gobierno. Sin embargo, la paradoja reside en que, en un entorno de saturación informativa, los elementos menos constructivos son los que capturan la atención del público, desvirtuando el propósito original del intercambio electoral.

Consecuencias para la democracia española

El hecho de que la capacidad de mentir y la agresividad sean las variables más valoradas por la audiencia representa una señal de alarma para la salud democrática. Estos valores, considerados repulsivos si se analizan con sensatez, deberían llevar a una ciudadanía madura a abominar del individuo que los practica, pero la realidad actual muestra un mecanismo inverso.

La fecha del 20 de noviembre de 2026 sitúa este fenómeno en un momento crítico donde la formación del gobierno está en juego. La prioridad en estos debates ya no es la claridad en las intenciones de gobierno, sino la habilidad para imponer la narrativa propia a través de la fuerza bruta del argumento o la falta de argumentos.

El desafío de la comunicación política

Este enfoque en la contención del adversario en lugar de la exposición de propuestas redefine la naturaleza de la carrera por la presidencia. Los colaboradores mediáticos y los propios candidatos participan en esta dinámica, utilizando la mala educación como una herramienta de persuasión que, paradójicamente, parece funcionar en el corto plazo.

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La reflexión sobre este fenómeno indica que se está dejando de analizar adecuadamente el impacto real de estas interacciones en la sociedad. La asunción de que la agresividad es un predictor de liderazgo efectivo contrasta con la necesidad de una gobernanza basada en la transparencia y el respeto mutuo, valores que parecen haber sido relegados a un segundo plano en las actuales competencias electorales.