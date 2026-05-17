Análisis de las Elecciones andaluzas 2026: sondeo, cierre de colegios y escrutinio en directo

Observa en vivo los sondeos, cierre de colegios y escrutinio de las elecciones andaluzas 2026 en directo. Dipte en la cobertura minuto a minuto de la jornada electoral, incluyendo comentarios, incidentes y reacciones a los resultados electorales. Desde la apertura de los colegios hasta el escrutinio y las reacciones, sigue aquí los últimos desarrollos.

Resultados elecciones en Andalucía 2026, en directo : sondeo, cierre de colegios y escrutinio avanzan hacia el escrutinio tras el cierre de los colegios. La jornada electoral, que ha transcurrido con normalidad, se resolverá con los resultados que saldrán de las urnas.de las elecciones en Andalucía 2026 permitirá seguir el minuto a minuto de la jornada electoral.

Aquí te contaremos desde la apertura de los colegios, los datos de participación, las incidencias que puedan surgir, las anécdotas más destacadas y, por supuesto, el escrutinio y las reacciones a los resultados electorales. La jornada electoral ha dejado una anécdota muy curiosa en Sevilla.

Un votante ha ido a ejercer su derecho al voto en el Círculo de Labradores, ubicado en el barrio de Los Remedios, y se ha llevado una desagradable sorpresa al comprobar que no figuraba en el censo, pues le habían dado por muerto. La Policía le ha acompañado a recogida la tarjeta censal para dar fe de que estaba vivo y poder votar.

En el hotel NH Collection Sevilla, cuartel general del PSOE andaluz, a las 20.15 están esperando la llegada de su candidata, María Jesús Montero





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