Análisis de la estrategia de la derecha y la ultraderecha en la crisis sanitaria: La coalición de ineptidad y la dinámica del caos

Este análisis examina la estrategia utilizada por la derecha y la ultraderecha desde hace casi una década en la crisis sanitaria en España. Se argumenta que el único objetivo es crear un ambiente de caos y delegar la gestión de la crisis en otros gobiernos, lo que debilita la validez de sus argumentos y les permite discreditar al Gobierno y España en la lucha contra la pandemia.

Si España es un desastre porque este gobierno es un desastre, entonces, ni este gobierno ni España pueden hacer algo bien. Sobre esa sencilla pero efectiva premisa se construye toda la estrategia de la derecha y la ultraderecha desde hace casi una década.

Lógicamente el caos es la única realidad aceptable porque, lo contrario, que el Gobierno o España hagan algo bien aunque sea por casualidad, destruye la validez de la premisa, además de descomponer el algoritmo. El caos inevitable que ya generaba de por sí un crucero navegando hacia Canarias convertido en brote de un virus de alta letalidad, con un armador que no se ha distinguido precisamente por su honestidad en la gestión, no era suficiente.

Había que convertirlo en una película de terror de esas que pasan los sábados por la tarde para echarnos la siesta, donde los que parecían los buenos acaban siendo los malos y al revés. Los expertos sanitarios de Vox y el PP, con Santiago Abascal y Esther Muñoz a la cabeza, lo tienen claro.

Qué sabrán el piernas del Director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, o las autoridades de los 27 países que no han hecho otra cosa que coordinarse y confiar la gestión de un operativo sin precedentes a España, una de las potencias sanitarias del mundo





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