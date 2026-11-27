El CIS revela que Vox gana apoyo entre mujeres católicas y clases trabajadoras en las elecciones de noviembre 2026, alterando el mapa político español.

Los microdatos recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS) confirman una transformación significativa en el electorado español de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. El análisis indica una clara reducción en la brecha de género dentro del apoyo a Vox, un partido que está expandiendo su base electoral más allá de sus sectores tradicionales. Este cambio estructural tiene especial relevancia entre las mujeres católicas, un grupo que representa casi un tercio del censo electoral y que podría ser determinante para inclinar la balanza política en la recta final del proceso.

Mujeres Católicas Cambian Lealtad Partidista

Vox está obteniendo medio millón de votos adicionales específicamente entre las mujeres católicas menores de 49 años en los próximos comicios. Esta tendencia marca un punto de inflexión, ya que históricamente las mujeres han mostrado mayor reticencia hacia formaciones políticas ideológicamente extremas. Según los datos, la formación de extrema derecha se consolida como la segunda fuerza más votada en este segmento demográfico, desplazando parcialmente a otros candidatos. Este movimiento representa uno de los diez grupos demográficos con mayor influencia en el recambio de votantes desde 2023.

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Perfiles Demográficos Clave del Nuevo Voto

Los sectores que impulsan este cambio de resultados incluyen a personas con estudios no universitarios, rentas medias o bajas, y residentes en pequeñas ciudades de menos de 50.000 habitantes. El rango de edad entre 35 y 49 años se perfila como un núcleo central de esta nueva tendencia electoral. Vox lidera el voto entre los trabajadores con estudios básicos menores de 50 años, alcanzando tanto a hombres como a mujeres de este perfil socioeconómico. Aunque las mujeres tienden a inclinarse más por la izquierda, Vox comienza a consolidarse como una opción viable para las católicas adultas.

Perspectivas de Expertos sobre Normalización

Lluís Orriols, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, interpreta estos datos como un síntoma de la normalización política de Vox. Sostiene que la reducción de la brecha de género indica que el partido ya no es marginal ni de nicho, sino una fuerza que juega dentro del ecosistema político español. Esta evolución se alinea con patrones internacionales donde la población con religión mayoritaria vota predominantemente a la derecha. Sin embargo, la brecha de género persiste, aunque su disminución sugiere una mayor aceptación social de la formación.

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Impacto en el Bipartidismo y Competencia

Este nuevo patrón de voto afecta directamente al Partido Popular (PP), que pierde gran parte de sus votos tradicionales entre las mujeres católicas menores de 49 años. Mientras Vox crece en este segmento, el PP observa una erosión en su base histórica. Entre los hombres católicos de mediana edad, la formación de Santiago Abascal también crece al mismo ritmo que entre las mujeres. No obstante, en los grupos no creyentes otras formaciones políticas suben respecto a 2023, diversificando el panorama competitivo. Vox se consolida como la primera opción para los católicos menores de 34 años.

Metodología y Limitaciones del Análisis

El cálculo se basa en una comparación del voto recordado postelectoral de 2023 con una estimación propia de la encuesta preelectoral de noviembre de 2026. Se utilizan variables como sexo, edad, religión, nivel de estudios e ingresos del hogar. Existe una salvedad metodológica importante: la participación de cada grupo refleja lo declarado por los entrevistados. Las encuestas suelen exagerar la participación de grupos que tradicionalmente votan menos, como los jóvenes, lo que podría influir en la interpretación precisa de los volúmenes absolutos, aunque la tendencia relativa permanece clara.