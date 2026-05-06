Amy Goodman y Democracy Now!: La resistencia del periodismo independiente en la era Trump

El documental 'Steal This Story, Please!' explora la carrera de Amy Goodman y su programa Democracy Now!, un faro del periodismo independiente en un contexto de concentración mediática y ataques a la libertad de prensa. Goodman, conocida por su incansable búsqueda de la verdad, destaca la importancia de dar voz a los marginados y desafiar el poder corporativo.

En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. La frase, atribuida a George Orwell, aparecía en una pegatina en el ordenador de Amy Goodman en las escenas del documental sobre su carrera periodística.

En un momento en el que cada vez hay menos medios de comunicación en Estados Unidos y en el que el presidente del país se dedica a perseguir a todo aquel que le lleve la contraria, el lema de esa pegatina de la creadora de Democracy Now! resuena de forma poderosa, al igual que uno de sus lemas: 'No nos callaremos'. Del mismo modo que resonaban las insistentes preguntas que le formulaba la periodista al representante de la Administración Trump en la cumbre del clima de Katowice, en 2018, Preston Wells Griffith III.

Y así es como arranca el documental recién estrenado 'Steal This Story, Please!

', con Goodman a la carrera, escaleras arriba y abajo, persiguiendo por toda la instalación al enviado de Estados Unidos, sin obtener respuesta alguna sobre el negacionismo climático de la Casa Blanca, hasta que éste se encerró en el despacho de la delegación estadounidense. Esa perseverancia a la hora de hacer las preguntas incómodas y, más importante aún, las repreguntas necesarias, es uno de los elementos que definen la carrera de Goodman, y también la actual presidencia de Trump, donde la selección de los periodistas que forman parte del pool de la Casa Blanca por parte de la propia administración está favoreciendo que cada vez haya más pelotas haciendo preguntas que verdaderos periodistas.

Un momento histórico, también, en el que las maniobras políticas han permitido la compra de CBS por parte de un estrecho aliado de Trump, Larry Ellison; y de Warner Bros (con la CNN incluida) por parte del hijo de Ellison, dueño de Paramount. El sábado pasado me acerqué a Silver Spring, Maryland, para ver en el cine el documental sobre la figura de la periodista Amy Goodman y estos 30 años de Democracy Now!

, desde sus inicios en una emisora independiente, Pacifica Radio, hasta el actual programa matinal diario en streaming que se emite en más de 1.500 emisoras de televisión, radio y plataformas de internet en todo el mundo.

'No intentamos ganar dinero con esto', dice Goodman sobre su documental, 'intentamos hacer comunidad'. A diferencia de los grandes medios, que desde la ley de 1996 de telecomunicaciones de Bill Clinton se han ido concentrando cada vez más en menos manos, Democracy Now! es un medio independiente que vive de las aportaciones de sus seguidores, de donaciones voluntarias que han logrado que se haya convertido en un medio de referencia para gran parte del mundo progresista estadounidense.

Después de la proyección del documental, se produjo un pequeño diálogo con Goodman en el que describió una de las claves de su programa, que describe en la cinta: abrir el foco de la atención a las personas omitidas por los medios tradicionales y las grandes corporaciones de la comunicación: 'El valor es el de las personas a las que cubrimos. Esa es la inspiración'.

Tanto durante la proyección del documental como durante la conversación con Goodman, no pude evitar ver paralelismos –con todas las salvedades– entre su proyecto y algunas de las cosas que intentamos hacer en elDiario.es, como poner el foco en temas y enfoques que a veces han sido desdeñados u orillados por grandes medios. Asimismo, buscar el vínculo con una comunidad ante la que responder hasta el punto de considerar imprescindible publicar nuestras cuentas anuales y organizar actos con esa comunidad para escuchar lo que nos tiene que decir; unas socias y socios que, como los de Goodman, son garantes de nuestra independencia económica y editorial.

Así, Goodman explica que el 'hilo conductor a lo largo de la película' tiene mucho que ver con 'la consolidación de los medios corporativos' impulsada a partir de 1996. Y argumenta: 'Cuando lo planteábamos hace 30 años, varios periodistas con muy buenas intenciones, que se incorporaron a las cadenas para tener una audiencia amplia con la que desafiar al poder, se encontraron con que los terminaban apartando. Y mucha gente de dentro decía: 'Dejad de criticar a los medios corporativos'.

Y ahora son ellos los que dicen: 'Tenéis que decirlo cada vez más alto'. Hoy, en cambio, son esos mismos periodistas quienes advierten sobre los efectos de esa concentración, en parte porque también se han convertido en sus víctimas'. Goodman lo ilustra con ejemplos recientes: 'El Washington Post ha recortado un tercio de la plantilla, cientos de reporteros.

Hace unas semanas tuvimos a un periodista del Washington Post que hizo un análisis increíble del primer día de los ataques aéreos de EEUU contra Irán, y hablaba del misil Tomahawk estadounidense que destruyó esa escuela primaria de niñas en el sur de Irán, en Minab, donde murieron al menos 175 personas. Pero ya no trabaja para el Washington Post. Unos días antes había recibido la notificación de despido'





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