Ampliación de investigación en casos de maltrato en guardería de Madrid

La investigación por presuntos maltratos en la escuela infantil Pecas de Pozuelo de Alarcón incluye ya a nueve personas y 21 menores como víctimas potenciales. La Audiencia avaló las pruebas video.

La investigación judicial por presuntos maltratos y conductas vejatorias en la Escuela Infantil Pecas de Pozuelo de Alarcón ha experimentado un cambio significativo en su alcance, al ampliar el número de personas investigadas a nueve. Entre los investigados figuran dos directoras y siete educadoras del centro, quienes han sido señaladas por su posible implicación directa en los hechos o por su relación con el trato dispensado a los menores de hasta tres años durante su estancia en la institución.

Nuevos indicios y episodios denunciados

Los abogados de las víctimas han presentado documentación que detalla aproximadamente 1.800 episodios de supuestas agresiones y actos denigrantes. Las acusaciones incluyen golpes, zarandeos, actuaciones bruscas con los niños y comportamientos considerados degradantes, como arrojar chupetes al suelo para luego devolvérselos a los menores o utilizar elementos sucios durante los procesos de higiene. Esta cifra contrasta marcadamente con la postura del Ministerio Público, quien considera necesario individualizar las conductas atribuidas a cada investigada para garantizar el derecho de defensa.

Also read Investigación penal en guardería de Pozuelo de Alarcón por presunto maltrato a menores

Validación judicial de las pruebas video

En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la valoración de las grabaciones como pruebas clave, ratificando igualmente la orden de alejamiento de dos de las trabajadoras respecto al centro. Los magistrados determinaron que las imágenes permitían identificar a las empleadas y apreciar actuaciones bruscas con los niños, especialmente durante la siesta. El Ministerio Público argumentó que la Fiscalía había solicitado previamente limitar los episodios investigados, mientras que la jueza instructora había ampliado inicialmente la cifra a unos 350 hechos.

Advertisement

Origen del caso y víctimas

La investigación se desencadenó a raíz de la denuncia presentada por una trabajadora en prácticas de la escuela infantil, quien alertó sobre los supuestos malos tratos y analizó tanto esas secuencias como las imágenes de las cámaras de seguridad del centro. Las pesquisas posteriores permitieron detectar presuntas agresiones, humillaciones y situaciones de riesgo para menores de muy corta edad. En el procedimiento actual figuran 21 menores de hasta tres años como posibles víctimas de las conductas investigadas.

Cierre del centro y contexto legal

La Escuela Infantil Pecas cerró sus puertas en febrero de 2024, tras ser detectada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón la realización de clases sin la correspondiente licencia y en construcciones no autorizadas. Este cierre administrativo se produjo en paralelo al avance de la instrucción penal, marcando el fin de las actividades educativas en la ubicación afectada mientras continúa el proceso judicial que esclarece las responsabilidades penales de las nueve personas investigadas por las presuntas infracciones cometidas.