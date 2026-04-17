Amparo Moraleda, Primera Mujer al Frente de Airbus y Rompedora de Barreras Históricas

Amparo Moraleda, destacada ejecutiva española, hace historia al ser nombrada presidenta de Airbus, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el gigante aeronáutico europeo y rompiendo barreras de género y origen nacional. Su trayectoria, marcada por éxitos en IBM y su rol en consejos de grandes empresas, la posiciona para afrontar los retos de la compañía.

Amparo Moraleda , nacida en Madrid en 1964, ha marcado un hito en la historia empresarial al ser nombrada presidenta de Airbus , gigante aeronáutico europeo. Este nombramiento, adelantado por EXPANSIÓN, la sitúa al frente de una compañía de la envergadura de Airbus a partir del próximo 1 de octubre, sucediendo a René Obermann.

Con 37 años, Moraleda ya había roto barreras al convertirse en presidenta para España y Portugal de la multinacional estadounidense IBM, en un momento en que era madre joven de dos hijas. Ahora, 25 años después y tras superar numerosos desafíos, su ascenso a la presidencia de Airbus representa un doble logro histórico: es la primera mujer en ostentar este cargo en la prestigiosa compañía y la primera vez que una persona no alemana o francesa asume la presidencia del grupo. La participación de Alemania y Francia en Airbus es del 10,8% respectivamente, mientras que España posee un 4,12%. El reto que asume Moraleda es formidable, dado que Airbus facturó 73.420 millones de euros el año pasado, su valor en bolsa supera los 140.000 millones y cuenta con una cartera de pedidos de 619.000 millones en un sector en auge. Sin embargo, Moraleda conoce a fondo la compañía, formando parte de su consejo de administración desde 2015, y su trayectoria demuestra una notable capacidad para superar grandes retos. Su regreso a España en 1997, embarazada y con una bebé, tras dos años en la sede central de IBM en París, donde había sido promocionada a ejecutiva, marcó un punto de inflexión en su comprensión sobre el apoyo a las mujeres en el ámbito profesional. Moraleda rememora en una entrevista para la revista Telva, realizada antes de su nombramiento en Airbus, la influencia de Lou Gerstner, CEO de IBM y figura legendaria, quien fue uno de sus principales referentes y mentores. En IBM, encontró un ambiente propicio para el desarrollo femenino, con numerosas mujeres que servían de inspiración al compaginar exitosamente sus carreras de alto nivel con su vida personal y familiar. La ejecutiva subraya la importancia de cómo las empresas gestionan las bajas maternales y aboga por la desgravación de los gastos domésticos y de guardería. Moraleda es una firme defensora de las cuotas para favorecer a las mujeres en las corporaciones, aunque reconoce que aún queda mucho camino por recorrer. En su opinión, para que las mujeres alcancen un mayor poder en las organizaciones, es esencial que ocupen las posiciones ejecutivas más altas. Señala la predominancia masculina en los consejos de administración y destaca que el poder real recae en el consejero delegado. Menciona que en el Euro Stoxx 50 no hay ninguna mujer CEO, y que Ana Botín es la única que ejerce una presidencia ejecutiva. En Airbus, Guillaume Faury ostenta el cargo de consejero delegado desde 2019. Moraleda considera que un año es un plazo adecuado para evaluar la gestión de un CEO, y confiesa que lo más difícil de su rol es, precisamente, comunicar a un CEO la necesidad de su salida. Su nombramiento para liderar Airbus se produjo tras un exhaustivo análisis de diversos candidatos, tanto internos como externos, seleccionados entre los doce miembros del consejo. Con una filosofía de liderazgo basada en el servicio, Amparo Moraleda ha expresado su pleno compromiso con Airbus y sus accionistas, anticipando un futuro prometedor para la compañía en España. Ingeniera industrial de formación, Amparo Moraleda es madre de dos hijas. Su prolífica carrera incluye, además de la presidencia de IBM España y Portugal, la responsabilidad del área internacional de Iberdrola y la consejera de destacadas empresas como Vodafone, CaixaBank y la propia Airbus. Actualmente, también forma parte del consejo de A. P. Moller-Maersk y del consejo asesor de SAP Spain, entre otras responsabilidades. Su incorporación al consejo de Airbus en 2015 sentó las bases para su actual e inédito nombramiento como presidenta de la compañía





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