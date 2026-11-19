La ONG registra 61 casos de agresiones policiales durante los piquetes del 11 de noviembre en España, denunciando golpes y uso de gas pimienta.

Amnistía Internacional ha publicado un informe detallado sobre los incidentes ocurridos durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre en España, donde se documentaron 61 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de diversos cuerpos policiales. La organización no gubernamental ha calificado estas actuaciones como incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad, a pesar de considerar que la jornada fue mayoritariamente pacífica. Los equipos de observación desplegados en múltiples ciudades españolas han recopilado pruebas de agresiones contra manifestantes, periodistas y personas que se encontraban en el suelo.

Mecanismos de Agresión Documentados

El informe señala que los agentes policiales utilizaron gas pimienta, pelotas de goma y porras de forma desproporcionada, propinando golpes por encima de la cintura contra individuos que no ejercían violencia. Se registraron disparos de pelotas de goma por la espalda y el lanzamiento de botes de gas lacrimógeno contra multitudes encapsuladas, acciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos. Al menos 36 personas resultaron heridas y contusionadas durante los piquetes de la mañana del miércoles, con casos graves que incluyen dos golpes de porra en la cabeza y decenas de contusiones en el resto del cuerpo.

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Las autoridades deben tolerar cierta perturbación siempre que la protesta sea pacífica, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, los datos presentados por la ONG revelan una tendencia al uso de la fuerza letal o incapacitante contra ciudadanos que ejercían sus derechos fundamentales de reunión y huelga. La investigación analizó una gran cantidad de material audiovisual y llevó a cabo 24 entrevistas a víctimas y testigos, proporcionando una base sólida para las acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Crónica de las Agresiones en Ciudades Clave

En Madrid, la capital española, se recopilaron la mayor cantidad de casos en cinco puntos diferentes de la ciudad. En las cocheras de Entrevías, los sindicatos afirmaron que el grupo ya se estaba disolviendo para permitir el paso de vehículos cuando la policía golpeó a personas sin ejercer violencia con porras. En las cocheras de Fuencarral, se roció espray pimienta y se golpeó con porra a personas de espaldas, incluyendo a Pau García, de 31 años y secretaria de Juventud de CCOO, quien necesitó tres grapas y presenta hematomas en los dedos.

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En las cocheras de Carabanchel, las imágenes muestran un uso similar de esprays y porras, dejando al menos a ocho personas con heridas leves según el Sindicato de Inquilinas. En Mercamadrid, un golpe de porra derribó a un manifestante que retrocedía tranquilamente, mientras que en la Gran Vía, la artista Samantha Hudson y otras dos mujeres fueron rociadas con espray pimienta en la cara sin estar ejerciendo violencia. Estos incidentes ilustran la escala nacional de las agresiones reportadas.

Implicaciones Legales y Próximos Pasos

Las pruebas documentadas en otras ciudades también son alarmantes, como en Santiago de Compostela, Málaga, Granada, Castellón, Euskadi, Vitoria y Portugalete. En Granada, Néstor Salvador, secretario de Organización de Adelante Andalucía, fue trasladado a Urgencias con traumatismo costal sospechoso de fractura tras recibir un puñetazo, mientras que la diputada Inma Manzano cayó al suelo tras ser empujada. En Portugalete, la Ertzaintza golpeó a cuatro manifestantes, uno de los cuales solo aplaudía.

Amnistía Internacional recuerda que los piquetes informativos forman parte legítima del ejercicio del derecho de huelga y de reunión pacífica. La organización continuará monitoreando la situación y presionando para que se investiguen estas agresiones, asegurando que las autoridades rindan cuentas por el uso excesivo de la fuerza. El informe sirve como un recordatorio crítico de la importancia de respetar los derechos civiles durante las protestas sociales en España.