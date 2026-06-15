American Express adquiere TheFork para dominar la experiencia gastronómica global

American Express ha comprado la plataforma europea de reservas TheFork, sumándose a Resy en EEUU, para controlar toda la cadena de valor desde la reserva hasta el pago y fidelizar a sus clientes prémium mediante experiencias gastronómicas exclusivas.

La adquisición de la plataforma europea de reservas TheFork por parte de American Express representa un movimiento estratégico clave en su plan para dominar la experiencia gastronómica completa de sus clientes, desde la reserva inicial hasta el pago final.

Esta operación fortalece significativamente la presencia de Amex en el ecosistema de reservas de restaurantes en Europa, incorporando una red de más de 50.000 establecimientos en once países europeos, además de 10.000 en Australia. TheFork mantendrá su equipo directivo tras el cierre, previsto para finales de año, lo que asegura continuidad operativa.

Aunque la compra puede parecer alejada del negocio tradicional de tarjetas de crédito, encaja perfectamente en la estrategia de American Express de utilizar la gastronomía como herramienta principal para fidelizar a sus clientes de alto valor y justificar las cuotas anuales de sus tarjetas prémium. La entidad considera que la interacción gastronómica es una de las formas más importantes en que los clientes conectan con su marca.

Esta adquisición se suma a otras inversiones recientes en el sector, como la compra de Resy en Estados Unidos, la plataforma líder con más de 16.000 restaurantes, y la adquisición de una empresa especializada en reservas experienciales para restaurantes, bodegas y eventos. American Express está construyendo así una infraestructura vertical que le permite controlar toda la cadena de valor: no solo procesa pagos, sino que también gestiona reservas y organiza experiencias exclusivas.

En Europa, este modelo integrado aún está en fase inicial, pero Amex busca posicionarse como un actor global. Los clientes más rentables para American Express son precisamente viajeros frecuentes que consumen experiencias prémium y gastan cantidades elevadas en restaurantes. Mientras Resy domina el mercado norteamericano, TheFork tiene una posición relevante en países como España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos o Suiza.

Esta combinación geográfica permite a Amex ofrecer un servicio global a sus clientes más exigentes, transformando la manera en que interactúan con la marca a través de la gastronomía. La operación subraya la tendencia de las grandes financieras a integrarse en sectores adyacentes para crear ecosistemas cerrados que maximicen la lealtad y el gasto





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