American Buffalo: Un Clásico de David Mamet Resuena en el Teatro Fernán Gómez

La aclamada obra de David Mamet, 'American Buffalo', regresa a los escenarios madrileños con una puesta en escena que destaca por las interpretaciones de Israel Elejalde y David Lorente. Una inmersión en el realismo teatral que explora la vida de perdedores en un ambiente de desesperanza y sueños rotos.

American Buffalo , la obra maestra de David Mamet , estrenada en 1975, sigue impactando con su frescura y descaro, demostrando que el paso del tiempo no ha mermado su fuerza. La puesta en escena actual en el Teatro Fernán Gómez es una oportunidad imperdible para disfrutar de las magníficas actuaciones de Israel Elejalde y David Lorente . Lo que estos dos actores logran en el escenario es algo que ya no se ve con frecuencia en las tablas.

Nos encontramos ante un ejemplar de teatro realista, un género que parece estar en peligro de extinción, especialmente en el panorama teatral madrileño. Esta situación no solo se debe a las tendencias actuales, sino también a la exigencia de este tipo de teatro, que requiere una profunda composición psicológica de los personajes para alcanzar la autenticidad. Esto implica una atención meticulosa a los detalles, un ritmo vertiginoso en los diálogos y la capacidad de los actores para realizar múltiples acciones simultáneamente. Es un teatro intenso, pero al mismo tiempo natural y vibrante, que cautiva por su credibilidad. Ignasi Vidal, director y dramaturgo, ha sabido imprimir este código interpretativo a sus actores. David Lorente encarna a Don, propietario de una tienda de objetos de segunda mano en un barrio deprimido de Chicago. Este personaje, que actúa como una figura paternal sobre Bob (Roberto Hoyo), un joven extoxicómano, se convierte en el eje central de la historia. Don, con su actitud cerebral y paciente, transforma su tienda en el refugio de su grupo de amigos perdedores, creando un ambiente de camaradería y control. Por su parte, Elejalde interpreta a Teach, un personaje diabólico y carismático, el sueño de cualquier actor. Teach, un charlatán mediocre y parásito de Don, se impone con frases groseras y prejuicios, pero su delirante forma de ser es un imán para el público, que encuentra risas en sus ocurrencias. La difícil contención de Lorente ante la furia de Elejalde, contrastada con la actuación del joven Hoyo, que demuestra una madurez sorprendente, crea un equilibrio interpretativo sublime. El público se ve atrapado por la transformación de los personajes, el ritmo frenético y las reacciones en cadena que los actores logran transmitir. La obra trasciende la trama argumental para centrarse en la descripción del ambiente social, el caos emocional y la mediocridad en la que viven los personajes, un enfoque muy similar al del teatro de Chéjov, del cual Mamet es admirador





elcultural / 🏆 24. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

David Mamet American Buffalo Teatro Fernán Gómez Israel Elejalde David Lorente

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

David Cronenberg despliega en ‘Los sudarios’ su visión de la muerte: “Para los existencialistas ateos como yo, es un absurdo”La nueva película del director de 'Crash', 'La mosca' o 'Una historia de violencia', tuvo una puesta de largo el año pasado en Cannes y llega a Filmin sin estreno en los cines

Leer más »

Un historiador va al cine a ver 'El cautivo' y sentencia la película de Amenábar: «Ahorraos la entrada»David Nievas realiza un extenso análisis de la cinta que narra el cautiverio que vivió Miguel de Cervantes en Argel

Leer más »

Del escenario al pupitre: David Muñoz de Estopa empieza la carrera de Historia a los 49 añosEl cantante ha sorprendido a estudiantes y fans al matricularse en Historia, su gran pasión, en la Universidad de Barcelona.

Leer más »

David de Ponte Lira, autor de FullMusculo: 'Si no buscas un propósito real, como la salud, la autoestima o la energía, vas a peregrinar de operación bikini en operación bikini'Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

Leer más »

La forja de Israel: ¿cómo y cuándo nació este país en un territorio repleto de enemigos?Tras dos décadas de emigraciones semitas hacia Oriente Medio, David Ben-Gurión proclamó la independencia del país y se convirtió en su primer ministro

Leer más »

Ganó 14 Grand Slams y hoy jugará en Albacete un partido de tenis después de 22 años sin hacerlo en EspañaLa extenista Arantxa Sánchez Vicario hará las delicias de los aficionados junto a Tommy Robredo, David Ferrer y Anabel Medina

Leer más »