AMD lidera el auge de CPU para IA agéntica y se perfila como la mayor ganadora hasta 2028

La demanda de procesadores centrales crecerá un 30 % para 2028 impulsada por la IA agéntica. AMD, con acceso a TSMC, proyecta ingresos de 44 000 millones de dólares y se sitúa como la empresa con mayor potencial de revalorización en el segmento de servidores, mientras que ARM gana terreno frente a x86.

La demanda mundial de procesadores centrales ( CPU ) está prevista que aumente un 30 % para el año 2028, impulsada principalmente por la explosión de la inteligencia artificial agéntica y la creciente necesidad de orquestación en los centros de datos .

Según los últimos análisis de Wolfe Research, la expansión de la infraestructura de IA no solo incrementará el consumo de unidades de procesamiento gráfico (GPU), sino que también elevará de forma drástica la carga sobre las CPU, que se encargan de coordinar tareas, gestionar la memoria y recuperar datos en los sistemas autónomos. El estudio señala que, a medida que la arquitectura agéntica madure, la proporción entre CPU y GPU tenderá a equilibrarse, acercándose a una relación de 1 : 1 para 2028, frente a la disparidad actual donde las GPU dominan la ecuación de hardware.

Este fenómeno, que los analistas denominan "superciclo" de los procesadores de orquestación, generará una demanda sin precedentes que superará la capacidad de suministro de los fabricantes tradicionales. En este escenario, AMD emerge como la empresa con mayor potencial de crecimiento en el segmento de CPU para servidores.

La firma proyecta que los ingresos de AMD provenientes de CPU en entornos de centros de datos escalarán de aproximadamente 17 000 millones de dólares en 2026 a 44 000 millones en 2028, lo que implicaría un aumento de siete dólares en el beneficio por acción y un rango de ganancias entre 25 y 30 dólares por acción para ese mismo año. La ventaja competitiva de AMD no radica únicamente en la eficiencia de sus diseños, sino también en su acceso privilegiado a los procesos de fabricación avanzados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

En un mercado donde el verdadero cuello de botella es la capacidad de producción, contar con nodos tecnológicos de última generación se traduce en una ventaja estructural frente a rivales como Intel y Nvidia. Mientras tanto, las arquitecturas basadas en ARM están ganando terreno rápidamente, con estimaciones que sitúan su participación entre el 50 % y el 75 % del mercado de CPU para IA agéntica, desplazando progresivamente a la tradicional arquitectura x86.

Intel, aunque sigue siendo un actor importante, está viendo cómo su cuota se reduce{\"in\"} Nvidia, por su parte, continúa dominando el segmento de aceleradores y GPU, pero el crecimiento de la demanda de CPU para tareas de orquestación está reduciendo la brecha entre ambos gigantes. La plataforma Rubin Ultra de Nvidia ilustra cómo los fabricantes están adaptando sus productos para atender la nueva arquitectura de IA, combinando potencia de cómputo masivo con capacidades de coordinación centralizada.

En conclusión, la combinación de una demanda explosiva de IA agéntica, la disponibilidad limitada de capacidad fabril avanzada y la transición hacia arquitecturas ARM posicionan a AMD como el principal beneficiario de la próxima ola de crecimiento en el mercado de CPU para servidores





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