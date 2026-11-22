NVIDIA expande GeForce Now a los Fire TV Stick con nuevo sistema operativo Vega OS de Amazon. La actualización permite streaming de juegos en alta definición.

Amazon ha iniciado una transición tecnológica significativa al reemplazar su sistema operativo Fire OS por Vega OS, un cambio que abre nuevas posibilidades para el entretenimiento doméstico. Esta actualización permite a los usuarios disfrutar de títulos de nivel AAA directamente en la televisión sin la necesidad de poseer una consola de videojuegos dedicada. Tampoco es obligatorio contar con un ordenador personal equipado con una tarjeta gráfica de alto rendimiento, cuyo coste suele superar los mil euros.

Dispositivos compatibles con nueva plataforma

La aplicación de NVIDIA GeForce Now ya está operativa y disponible para descargar en los tres modelos actuales que Amazon comercializa bajo la nueva arquitectura de Vega OS. Los dispositivos habilitados son el Fire TV Stick HD, el Fire TV Stick 4K Select y el Fire TV Stick 4K, este último presentado por la compañía a principios de otoño. La rápida adaptación del servicio de streaming de gráficos al nuevo ecosistema de Amazon representa una noticia excelente para el sector del entretenimiento digital en el hogar.

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Límites técnicos del streaming en Fire TV

A pesar de la mejora, existen limitaciones técnicas considerables para los usuarios que mantienen los dispositivos con la versión anterior de Fire OS. Desde febrero, el servicio funciona en esos aparatos, pero está restringido exclusivamente a una resolución de 1080p a 60 fps en formato SDR. Esta restricción implica que no hay soporte para HDR, independientemente del nivel de suscripción contratado por el consumidor.

Incluso los usuarios que pagan la suscripción Ultimate, que es el plan más costoso del servicio de NVIDIA, no pueden superar la resolución Full HD en sus Fire TV Stick. Esta situación resulta paradójica, especialmente considerando que modelos como el Fire TV Stick 4K y el Fire TV Stick 4K Select están diseñados para reproducir contenido audiovisual en 4K con HDR. La diferencia es notable al comparar la experiencia de streaming de juegos con la calidad visual que ofrecen plataformas de vídeo como Netflix o Prime Video en estos mismos dispositivos.

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Requisitos para acceder al servicio

Para comenzar a utilizar esta plataforma de juegos en la nube, el procedimiento es sencillo y no requiere hardware adicional complejo. Los usuarios solo necesitan descargar la aplicación de GeForce Now desde la tienda de aplicaciones oficial de Fire TV en su dispositivo. Una vez instalada, deben iniciar sesión utilizando sus credenciales de cuenta personales. Es fundamental también emparejar un mando compatible mediante la conexión Bluetooth para poder interactuar con los juegos.

La biblioteca de títulos disponibles es extensa y diversa, incluyendo numerosas novedades recientes. El catálogo cuenta con juegos como 007 First Light y Control Resonant. Además, NVIDIA añadió esta misma semana la compatibilidad con las versiones de GOG de clásicos fundamentales. Entre estos títulos retro y semiclásicos se incluyen Fallout 4, Skyrim y DOOM Eternal. Los jugadores podrán disfrutar de los títulos que ya hayan adquirido previamente en tiendas como Steam o Epic Games Store, siempre que estas obras formen parte del catálogo activo del servicio.