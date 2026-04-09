Amazon Retira el Soporte para los Kindle Antiguos: El Fin de una Era para los Lectores Electrónicos

Amazon anuncia el fin del soporte técnico para los lectores Kindle y Kindle Fire lanzados en o antes de 2012 a partir de mayo de 2026, lo que afectará a los usuarios de modelos históricos y marcará el fin operativo de dispositivos icónicos. La compañía ofrece incentivos para la renovación de dispositivos.

Amazon ha tomado una decisión trascendental que impacta directamente a los usuarios de sus lectores electrónicos Kindle más antiguos. A partir del 20 de mayo de 2026, la empresa cesará el soporte técnico y funcional para todos los modelos de Kindle y Kindle Fire lanzados en o antes del año 2012.

Esta medida representa el ocaso operativo para una serie de dispositivos emblemáticos que han acompañado a millones de lectores durante más de una década, marcando un hito en la historia de los libros electrónicos y la evolución tecnológica de Amazon.\Esta decisión, aunque significativa, no significa que los dispositivos se conviertan en objetos inservibles de inmediato. Los usuarios podrán continuar disfrutando de los libros que ya tienen descargados en sus dispositivos, funcionando como lectores offline sin acceso a nuevas compras o actualizaciones. Sin embargo, se perderá la capacidad de adquirir nuevos libros, descargar contenido o tomar prestados títulos directamente desde el dispositivo. Además, el reinicio de fábrica o la eliminación del registro de la cuenta de Amazon inutilizará el dispositivo. Para los Kindle Fire, las implicaciones son ligeramente diferentes, ya que otras aplicaciones y servicios continuarán operando, pero se limitará el acceso a la tienda y a la descarga de contenido. La lista de dispositivos afectados es extensa e incluye modelos icónicos que definieron distintas etapas del desarrollo de los lectores electrónicos de Amazon. Entre los modelos que dejarán de ser compatibles se encuentran los Kindle de primera, segunda, tercera y cuarta generación; los Kindle DX; los Kindle Keyboard; y los Kindle Fire de primera y segunda generación, junto con los primeros modelos Fire HD. Amazon argumenta que estos dispositivos han recibido soporte por periodos excepcionales, entre 14 y 18 años, superando ampliamente la vida útil habitual de otros productos tecnológicos. El avance del hardware, el software y los estándares de seguridad han hecho inviable el mantenimiento de estos modelos dentro del ecosistema Kindle, una decisión que, aunque difícil, se considera necesaria.\Ante esta situación, Amazon ha implementado medidas para mitigar el impacto y facilitar la transición a modelos más recientes. La compañía estima que el cambio afectará aproximadamente al 3% de sus usuarios actuales. Para incentivar la renovación, se están ofreciendo códigos promocionales con un 20% de descuento en la compra de modelos Kindle actuales. Adicionalmente, aquellos usuarios que adquieran un nuevo dispositivo antes del 20 de junio de 2026, recibirán créditos para la compra de libros electrónicos, sumando un valor añadido a la experiencia de usuario. La decisión de Amazon cierra un capítulo marcado por la durabilidad y longevidad de los Kindle, una característica distintiva en un mercado tecnológico cada vez más efímero. Aunque muchos de estos dispositivos continúan funcionando de manera óptima, la empresa ha optado por concentrar sus recursos en los modelos más recientes, garantizando una mejor experiencia de lectura, rendimiento superior y acceso a las últimas funcionalidades del ecosistema Kindle. Los usuarios se enfrentan ahora a la decisión de mantener sus dispositivos antiguos como lectores de emergencia o abrazar las nuevas generaciones de Kindle, que prometen años de soporte y actualizaciones





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