Amazfit lanza el Helio Strap Pro, un sistema multisensor de entrenamiento híbrido

El Helio Strap Pro es un dispositivo de entrenamiento que se lleva puesto y está diseñado para ayudar a los atletas de HYROX y a los atletas híbridos a comprender mejor cómo rinde su cuerpo bajo esfuerzo.

El nuevo sistema multisensor de Amazfit , llamado Helio Strap Pro , es un dispositivo de entrenamiento que se lleva puesto y está diseñado para ayudar a los atletas de HYROX y a los atletas híbridos a comprender mejor cómo rinde su cuerpo bajo esfuerzo.

El sistema registra la frecuencia cardíaca, la calidad del movimiento, la estabilidad y la carga muscular para ofrecer una visión más completa del rendimiento en condiciones de fatiga. La presentación del sistema tuvo lugar durante el Campeonato Mundial de HYROX en Estocolmo.

El Helio Strap Pro se basa en la Helio Strap, que no lleva pantalla, y incorpora un sensor de movimiento específico que se coloca en la cintura para registrar el movimiento y la estabilidad del tronco durante el entrenamiento. En combinación con la medición de la frecuencia cardíaca en la parte superior del brazo y los relojes inteligentes Amazfit compatibles, el sistema ofrece una visión más completa del esfuerzo cardiovascular, la calidad del movimiento y la carga muscular que el seguimiento basado únicamente en la muñeca.

El director de marketing global de Amazfit, Scott Shepley, afirmó que la frecuencia cardíaca indica a los deportistas el esfuerzo que están realizando, pero no explica por completo cómo cambia su movimiento a medida que aumenta la fatiga. La Helio Strap Pro introduce un nuevo enfoque del entrenamiento híbrido al combinar los datos de frecuencia cardíaca de la parte superior del brazo con la detección de movimiento en la cintura y los datos de rendimiento del reloj inteligente.

El sistema es compatible con los modos HYROX Race y HYROX Simulation disponibles en los modelos Amazfit Balance 3 y Balance Ultra. En el momento del lanzamiento, es necesario disponer de uno de estos relojes para poder utilizar el sistema al completo. Durante los entrenamientos compatibles, el reloj y los dos sensores Helio Strap Pro funcionan conjuntamente para recopilar datos de todo el cuerpo.

El sistema se centra en los ocho movimientos utilizados en la competición HYROX: skierg, empuje de trineo, tracción de trineo, salto en largo con burpee, remo, transporte de pesas, zancadas con sacos de arena y lanzamientos contra la pared. La aplicación Zepp reúne los movimientos, la carga muscular y el esfuerzo cardiovascular en una visión estructurada del rendimiento, lo que ayuda a los deportistas a comprender mejor la fatiga, la eficiencia y la ejecución a lo largo de una sesión de entrenamiento.

La Helio Strap Pro forma parte del sistema de entrenamiento híbrido más amplio de Amazfit, que vincula la realización de los entrenamientos con la recuperación y el estado de forma diario. La aplicación Zepp aporta estructura al entrenamiento al integrar los entrenamientos, la recuperación, los hábitos diarios, la nutrición y las tendencias de rendimiento en una visión continua del progreso.

La inteligencia energética HybridCharge incorpora BioCharge, Training Load y LifeLoad para ayudar a los deportistas a comprender cómo los entrenamientos, la recuperación y factores del día a día -como el estrés, los viajes y la fatiga- afectan a su capacidad a lo largo del tiempo. Dado que la Helio Strap Pro se puede llevar puesta sin pantalla, el seguimiento puede continuar cuando el deportista se quita el reloj.

También se puede emparejar con relojes inteligentes compatibles de Amazfit o utilizarse junto con un reloj tradicional, lo que ayuda a reducir las lagunas entre el entrenamiento, el sueño y la recuperación





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