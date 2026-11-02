Amancio Ortega recibirá 3.234 millones en dividendos de Inditex este año

El fundador de Inditex percibirá 3.234 millones de euros en dividendos en 2025, superando la cifra anterior, mientras la compañía eleva su retribución a 5.454 millones.

Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex, ingresará este año un total de 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía. Esta importante cifra representa un incremento respecto a los 3.104 millones que percibió por este mismo concepto durante el ejercicio anterior. Para cerrar este ciclo de retribuciones, el empresario recibirá este lunes 1.617 millones de euros, correspondientes a la última retribución del ejercicio que abona el gigante textil gallego a sus accionistas.

Evolución de los dividendos de Inditex en 2025

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.454 millones de euros. Esta decisión responde a la política actual de la empresa, que ha elevado un 4,1% el dividendo hasta situarlo en 1,75 euros por acción. Esta estrategia se enmarca dentro de una gestión financiera sólida que ha permitido a la corporación anunciar un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 6% en comparación con períodos anteriores.

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La política de dividendos de Inditex se compone de un dividendo ordinario que representa el 60% del beneficio total y se destina a retribuir a los accionistas. Además, la empresa distribuye dividendos extraordinarios que complementan esta cifra base. El dividendo total se estructura en dos pagos iguales, diseñados para ofrecer liquidez constante a los inversores. El primer pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, ya fue cobrado por los propietarios de acciones el pasado 4 de mayo.

El segundo pago, también de 0,875 euros por acción, comprenderá este lunes la segunda mitad de la retribución anual. Este importe final se desglosa en 0,325 euros ordinarios y 0,550 euros extraordinarios. De esta manera, el fondo de inversión del empresario recibe su porción correspondiente de esta distribución financiera que refleja la salud económica de la organización textil gallega.

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Resultados semestrales y crecimiento de ventas

La empresa, que ofrece una rentabilidad por dividendo del 3%, presentó hace pocas semanas los resultados de su primer semestre fiscal. Durante este período, el grupo registró nuevamente cifras históricas que avalan su posición dominante en el sector. De enero a julio, el grupo gallego ganó 2.980 millones de euros, lo que implica un aumento del 6,8% en comparación con el semestral de ganancias del año anterior.

Este desempeño financiero ha sido posible gracias a un incremento de las ventas del 7,6%, alcanzando los 19.755 millones de euros. Este crecimiento se ha registrado tanto en las tiendas físicas como en el canal online, demostrando la capacidad de la marca para adaptarse a diferentes modalidades de consumo. A tipo constante, la facturación subió un 9,2%, lo que indica una expansión real y no solo inflacionaria en sus mercados principales.

Inversiones inmobiliarias y participación familiar

El fundador de Inditex recibirá este lunes los 1.617 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler. A través de estas entidades, controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones. Parte de los dividendos que recibe de Inditex los invierte Amancio Ortega en el sector inmobiliario. El empresario posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios.

Su cartera de activos inmobiliarios está integrada fundamentalmente por edificios de oficinas no residenciales. Estos propiedades se sitúan en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia, diversificando así sus intereses más allá del comercio de moda. Esta estrategia de inversión le permite mantener un imperio económico que trasciende el negocio textil original.

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Repercusiones económicas para la familia Ortega

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega, también se beneficia de esta retribución. Con una participación de 157,48 millones de acciones, cobrará este año más de 275 millones de euros en dividendos de Inditex. La mitad de esta cantidad, correspondiente al segundo pago, se hará efectiva este lunes 4 de noviembre. Esta cifra supera los 264 millones de euros que percibió la ejecutiva el año anterior, consolidando su posición como una de las mayores受益arias familiares de la corporación.