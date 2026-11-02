Amancio Ortega percibe 3.234 millones por dividendos de Inditex

Amancio Ortega recibirá 3.234 millones de euros en dividendos de Inditex este año. Sandra Ortega también cobrará más de 275 millones tras el reparto accionarial.

Amancio Ortega, el reconocido empresario y fundador del grupo textil Inditex, percibirá un total de 3.234 millones de euros en concepto de dividendos durante el presente año fiscal. Esta cifra representa un aumento significativo respecto a los 3.104 millones de euros que recibió en el ejercicio anterior, consolidando su posición como uno de los mayores accionistas individuales y beneficiarios financieros de la corporación gallega. La distribución de estos fondos se llevará a cabo en dos tramos iguales, lo que confirma la robustez financiera de la compañía y su compromiso con la retribución al accionariado.

Detalles del pago de dividendos a accionistas

El fundador de Inditex recibirá este lunes, 4 de noviembre, un pago de 1.617 millones de euros correspondiente al último dividendo del ejercicio. Este ingreso se canalizará a través de sus sociedades holding, Pontegadea Inversiones y Partler, las cuales controlan conjuntamente el 59,294% del capital social de la compañía textil. Esta participación accionarial equivale a un paquete de 1.848 millones de acciones, lo que le otorga una influencia decisiva en la estrategia corporativa y en la distribución de beneficios. La cifra de 1.617 millones corresponde exactamente a la mitad del total anual previsto para él, cerrando así el ciclo de retribución aprobado por la junta general.

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Sandra Ortega y el reparto accionarial

Sandra Ortega, también miembro destacado de la familia fundadora, ingresará más de 275 millones de euros en dividendos este año, lo que representa un incremento respecto a los 264 millones percibidos en la campaña anterior. Su participación en Inditex asciende al 5,053%, equivalente a 157,48 millones de acciones, y cobra la mitad de esta cantidad en el mismo tramo que su padre. El dividendo total por acción se fija en 1,75 euros, distribuido en dos pagos de 0,875 euros cada uno. El primer tramo de 0,875 euros, compuesto exclusivamente por dividendo ordinario, ya fue abonado el pasado 4 de mayo, mientras que el segundo tramo incluye tanto componentes ordinarios como extraordinarios.

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Estrategia financiera e inversión inmobiliaria

La política de dividendos de Inditex refleja la generación de beneficios récord, con una cifra de 6.220 millones de euros en 2025, lo que supuso un aumento del seis por ciento. El segundo pago de 0,875 euros se desglosa en 0,325 euros de dividendo ordinario y 0,550 euros de dividendo extraordinario, siguiendo una política de payout que combina un sesenta por ciento de parte ordinaria con complementos extraordinarios. Los vehículos de inversión de Amancio Ortega utilizan gran parte de estos flujos de liquidez para adquirir activos inmobiliarios. Su cartera se centra en la compra y gestión de grandes edificios no residenciales, principalmente de oficinas, ubicados en centros urbanos de España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Contexto empresarial y fortalecimiento de la marca

Este importante flujo de caja para la familia fundadora ocurre en un momento donde marcas como Stradivarius y Lefties, las opciones más asequibles del grupo, afianzan su posición en el mercado. Ambas cadenas mantienen su red de tiendas estable sin realizar recortes, demostrando la resiliencia del modelo de negocio de Inditex ante los cambios en los hábitos de consumo. La capacidad financiera reforzada por estos dividendos permite a los holding familiares seguir invirtiendo en sectores estratégicos, asegurando la diversificación de su patrimonio y su impacto económico global.