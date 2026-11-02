Amancio Ortega cobrará 3.234 millones en dividendos de Inditex por 1,75 euros por acción

Amancio Ortega ingresará 3.234 millones de euros en dividendos de Inditex en 2025, con un dividendo de 1,75 euros por acción, superando los 3.104 millones del año anterior.

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, recibirá este lunes, 2 de noviembre, la segunda parte de los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal actual. Este pago le permitirá ingresar un total de 3.234 millones de euros en concepto de retribución a los accionistas de la compañía textil gallega. La fecha clave para esta transacción financiera importante marca el cierre del ciclo de pagos anuales para los principales propietarios del grupo.

Ingresos récord de Amancio Ortega por dividendos

Este monto supera significativamente los 3.104 millones de euros que el empresario percibió por este mismo concepto durante el año pasado. La cifra refleja el crecimiento sostenido de la rentabilidad distribuida a los socios principales de la organización. El aumento en la retribución directa se alinea con la estrategia corporativa de recompensar la inversión a largo plazo.

Also read Amancio Ortega cobrará 1.617 millones en dividendos de Inditex este lunes

En términos generales, la compañía retribuirá a todos sus accionistas con más de 5.454 millones de euros durante este año fiscal. Esta distribución global implica un incremento del 4,1 por ciento en el dividendo base en comparación con periodos anteriores. La cifra por acción se fija definitivamente en 1,75 euros, un dato clave para los inversores minoristas y grandes fondos.

Estructura y política de dividendos de Inditex

La política de dividendos de Inditex se sustenta en un beneficio récord anunciado de 6.220 millones de euros para 2025. Esta cifra representa un aumento del 6 por ciento respecto a los resultados del ejercicio precedente. La estrategia de distribución combina un payout ordinario del 60 por ciento del beneficio neto con adicionales extraordinarios.

Advertisement

El dividendo total de 1,75 euros se compone de dos pagos idénticos de 0,875 euros por acción. La primera mitad, correspondiente al dividendo ordinario, fue abonada el pasado 4 de mayo. La segunda mitad, que se paga este lunes, incluye 0,325 euros de dividendo ordinario más 0,550 euros de dividendo extraordinario.

Sandra Ortega también incrementa sus percepciones

Sandra Ortega, hija del fundador y poseedora del 5,053 por ciento del capital social, recibirá más de 275 millones de euros en dividendos este año. Su participación equivale a 157,48 millones de acciones dentro del grupo textil. La mitad de esta cantidad, aproximadamente 137,5 millones, se hará efectiva en la misma fecha que la de su padre.

Esta cantidad supera los 264 millones de euros que percibió la directiva familiar en el ejercicio anterior. El incremento demuestra la consistencia en la generación de valor para los accionistas institucionales y familiares. Ambos paquetes de acciones siguen siendo los pilares fundamentales de la estructura de propiedad de la empresa.

Inversiones inmobiliarias del fundador de Inditex

Amancio Ortega recibe los 1.617 millones de euros correspondientes a esta segunda parte a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler. Estas entidades controlan conjuntamente un 59,294 por ciento del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones.

Advertisement

Parte significativa de los dividendos percibidos se reinvierte en el sector inmobiliario a nivel global. La cartera de activos de Ortega está centrada en la compra y gestión de grandes edificios no residenciales. Estos activos se encuentran fundamentalmente en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Actualmente, posee la mayor inmobiliaria de España, diferenciada por su enfoque en oficinas y espacios comerciales. Esta diversificación estratégica permite mantener el valor del capital acumulado mediante dividendos en activos de altaplusvalía geográfica.