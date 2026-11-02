Amancio Ortega cobrará 1.617 millones en dividendos de Inditex este lunes

Amancio Ortega cobrará 1.617 millones de euros en dividendos de Inditex este lunes, y el total anual del fundador superará los 3.200 millones.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, recibirá este lunes 1.617 millones de euros en dividendos de la compañía textil gallega. Esa cantidad forma parte de los más de 3.200 millones que percibirá este año por su participación en el grupo.

En total, Inditex retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.454 millones de euros. La compañía ha elevado un 4,1% el dividendo, hasta 1,75 euros por acción.

Also read Amancio Ortega cobrará 1.617 millones de euros en dividendos de Inditex este lunes

El empresario cobrará este año más de 3.200 millones de euros en concepto de dividendos, por encima de los 3.104 millones que percibió por este mismo concepto el año pasado.

Política de dividendos y beneficio récord de Inditex

La compañía anunció un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más que en el ejercicio anterior. Su política de dividendos combina un pago ordinario equivalente al 60% del beneficio con distribuciones adicionales de carácter extraordinario.

Advertisement

El dividendo total se divide en dos pagos iguales. El primero, de 0,875 euros por acción, corresponde al dividendo ordinario y ya se cobró el pasado 4 de mayo.

El segundo pago, también de 0,875 euros por acción, se compone de 0,325 euros ordinarios y 0,550 euros extraordinarios. Los accionistas lo percibirán este lunes.

Participación de Amancio Ortega en Inditex

El fundador recibirá este lunes los 1.617 millones de euros a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler. Con ellas controla un 59,294% del grupo textil.

Esa participación equivale a un paquete de 1.848 millones de acciones. Ortega invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Advertisement

Su actividad inmobiliaria se centra en la compra y gestión de grandes edificios. Su cartera está integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Dividendos de Sandra Ortega este año

Su hija Sandra Ortega posee el 5,053% de la firma gallega, es decir, 157,48 millones de acciones. Cobrará este año más de 275 millones de euros en dividendos de Inditex.

La mitad de esa cantidad la recibirá este lunes, 4 de noviembre. El año anterior había percibido 264 millones de euros por el mismo concepto.

Las cifras reflejan el volumen de dividendos que la compañía reparte entre sus accionistas de referencia en el ejercicio, en el marco de su política de retribución.