Amaia y la ‘flauta silla’: la magia de un concierto en el Tiny Desk de NPR

La actuación de Amaia en el Tiny Desk de NPR se viralizó gracias a su interpretación con una silla plegable convertida en un instrumento musical por el artista Xavier Lozano. Descubre la historia detrás de esta innovadora colaboración y el universo creativo de Lozano, capaz de extraer música de objetos cotidianos.

La reciente actuación de Amaia en el Tiny Desk de NPR ha generado una enorme repercusión, no solo por la calidad de su música , sino también por una imagen particularmente llamativa: la artista navarra interpretando una melodía con una silla plegable como si fuera una flauta.

Este momento, que se produjo durante la introducción de su canción Nanai, ha capturado la atención de miles de personas y ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. En total, Amaia interpretó seis canciones en directo: Nanai, C’est la vie, Zorongo, Auxiliar, Giratutto y Yamaguchi, demostrando su versatilidad y talento musical. La ‘flauta silla’ es obra del polifacético artista catalán Xavier Lozano, un creador capaz de extraer música de prácticamente cualquier objeto.

Lozano explica que el hermano de Amaia le contactó buscando instrumentos inusuales para la actuación en el Tiny Desk. Tras una prueba en Badalona, donde Amaia demostró aptitud para tocar la silla, Lozano diseñó un modelo específico con los agujeros necesarios para facilitar la interpretación de Nanai. A pesar de admitir que Amaia no tocaba la silla con la misma maestría que él, Lozano destaca su formación musical y su facilidad para adaptarse a nuevos instrumentos.

Lozano ha transformado objetos cotidianos como muletas, patas de sillas, vallas de obra, escobas, escaleras, ruedas, regaderas y ladrillos en instrumentos de viento, creando un universo sonoro único y original. Su pasión por las flautas del mundo y su habilidad para encontrar la melodía en lo inesperado lo han convertido en un referente para otros artistas. El trabajo de Lozano va más allá de la creación de instrumentos individuales.

Dirige la Real Banda de Cadeiras Encartables, una formación musical gallega en la que las sillas plegables son las protagonistas, y ha desarrollado el concierto participativo Quotidiàfons, donde interpreta instrumentos de viento construidos por él mismo. Su formación clásica en saxo, tible y flautas de bambú le ha proporcionado una base sólida para explorar la música tradicional, experimental y las fusiones de todo tipo. No es la primera vez que una silla de Lozano se convierte en un instrumento musical.

El dúo Fetén Fetén ya utilizó una silla de camping diseñada por Lozano en su interpretación de Jota del Wasabi, reconociendo a Lozano como una influencia importante en su trabajo. Fetén Fetén, conocido por su uso de instrumentos convencionales e inusuales, demuestra la creciente tendencia a explorar nuevas formas de expresión musical a través de objetos cotidianos y reciclados.

La colaboración entre artistas como Amaia y Xavier Lozano subraya la importancia de la innovación y la experimentación en el mundo de la música, abriendo nuevas posibilidades creativas y desafiando las convenciones establecidas





elpais_cultura / 🏆 10. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amaia NPR Tiny Desk Xavier Lozano Instrumentos Musicales Música Experimental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El condenado por corrupción Alfonso Arriola cobra 76.571 euros y ha gestionado 31,5 millones en el Gobierno vascoEl excargo del PNV, que es alto funcionario, se jubilará ya en junio, según explica al Parlamento la consejera Amaia Barredo

Read more »

Alerta por el consumo del 'gas de la risa' entre jóvenes: 'Los que lo toman pueden acabar en silla de ruedas'Se puede comprar de forma legal, lo que está penado es su venta y consumo de manera recreativa. Jóvenes entrevistados por Más Espejo aseguran que es la droga más consumida en los botellones y fiestas. Se inhala a través de un globo y su efecto de unos 30 segundos son alteraciones, alucinaciones, falta de coordinación y mareos.

Read more »

Amaia Brilla en el Tiny Desk Concerts de NPR: Una Actuación Íntima y CreativaLa cantante española Amaia ha protagonizado el último episodio de Tiny Desk Concerts de NPR, interpretando seis temas de su repertorio y mostrando su talento como multiinstrumentista. Un hito en su carrera que consolida su posición como una de las artistas más destacadas de la música española.

Read more »

Ucrania actúa contra los abusos de sus reclutadores militares ante su creciente impopularidadLas autoridades ucranianas han tomado medidas al más alto nivel contra las prácticas de extorsión de sus reclutadores militares

Read more »

'La ahorcada': un thriller español de terror sobre amor, culpa y fantasmas del pasadoMiguel Ángel Lamata dirige esta película protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega

Read more »

Así se construyó la pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open en el BernabéuNadal, Courtois, Sinner y Bellingham estrenaron la instalación, con Florentino Pérez como juez de silla.

Read more »