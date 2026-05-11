Amaia Montero returns to the stage after 19 years with La Oreja de Van Gogh in Bilbao, triggering immense expectations

Amaia Montero, known to millions for her work with La Oreja de Van Gogh, has returned to the stage after a 19-year hiatus, making her fans and Spanish music industry rejoice in Bilbao.
Amaia Montero ha regresado a los escenarios 19 años después junto a La Oreja de Van Gogh en Bilbao, donde han dado el primer concierto de su gira.
Tatiana Arús, que enseña en el vídeo cómo la artista ha interpretado desde los grandes éxitos de la banda en sus comienzos como parte del repertorio que tuvieron con Leire Martínez. Además, tuvieron algún problema de sonido durante algunas de las canciones: algunos de los asistentes decían que no se escuchaba bien Amaia. Por su parte, ella ha pedido perdón porque no ha llegado tan preparada vocalmente como hubiera deseado.
"Pensé que nunca volvería a pisar un escenario"", ha destacado la conocida cantante que ha confesado pensó que "nunca volvería a pisar un escenario": "Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy". Hasta 15.000 fans totalmente entregados han arropado este sábado su vuelta a los escenarios en el Bizkaia Arena del BEC en el inicio de la gira 'Tantas cosas que contar', donde junto a Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).
La ausencia de Pablo Benegas a la guitarra, tras su salida temporal, es suplida por Imanol Goikoetxea, músico que ya ha colaborado con el grupo en anteriores ocasiones. Tras la polémica salida del grupo de Leire Martínez en 2024 después de 17 años como su vocalista, Amaia vuelve a la banda donde se hizo conocida para realizar un recorrido por toda su carrera. Una gira con la que la banda donostiarra celebra su 30 aniversario.
La expectación era inmensa y este reencuentro no ha defraudado a los fans, que han coreado una a una las 25 canciones del repertorio, algunas de sus inicios, un único tema nuevo y dos de la etapa de Leire Martínez. ESPECIALMENTE CELEBRADOS HAN SIDO HIMNOS COMO '20 DE ENERO', 'DULCE LUCIRA', 'PARÍS', 'POP', 'LA PLAYA', 'EL 28', 'ROSAS', 'CUÍDATE' O 'PODRAST CONMIGO', CON LOS QUE EL BILBAO EXHIBITION CENTRE SE HA VENIDO BAJO BAJADAS.
EN EL CONCERTO QUE DURÓ DOS HORAS, LA BANDA HA DISFRUTADO DE UN ESCENARIO MINIMALISTA, FORMADO POR CINCO PLATAFORMAS COMO ÚNICOS ELEMENTOS, MAS SIENDO CON UN GRAN DESPLAZAMIENTO VISUAL DE MÁS DE 40 PANTALLAS QUE HAN SIDO PRONTORAS DURANTE TODA LA NOCHE A TRAVES DE JUEGOS DE LUZES, IMÁGENES Y MENSAJES COMO EL 'VOLVERÁ' EN MAYÚSCULAS QUE CIERRA 'DULCE LUCIRA'. LOS CUATRO INSTRUMENTISTAS HAN SALIDO PRIMERO A ESCENA Y AMAIA MONTERO HA HECHO A CONTINÚACION SU APARICIÓN ESTERAL EN EL CENTRO DEL ESCENARIO, ATAVISADA CON UN MONO ROSA BRILLANTE Y SUBIDA A UNA PLATAFORMA, QUE SE HA ELEVADO DESDE EL SUELO.
NIQUE MAS VEZ QUE LA VEÇASE APARICIERAN, EL PÚBLICO HA ESTALLADO EN GRITOS DE EUFORIA, QUE NIETLAD JESS FUERA A DIGESTAR LA VOZ AL INICIO DEL TEMA '20 DE ENERO'. LOS ULTIMOS VALS FUERON DEDICADOS AL PÚBLICO: "HAN PASADO MUCHAS VIDAS DENTRO DE ESTOS AÑOS Y ESTAR AQUÍ CON VOSOTROS ES MUY MÁS QUE UN CONCERTO"
