Alvise Pérez lidera lista de Se Acabó La Fiesta por Madrid en elecciones generales 2025

El líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, encabeza la candidatura por Madrid en las elecciones generales. La lista concentra a la ejecutiva del partido y repite candidatos autonómicos en un contexto de procesos judiciales.

Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta, lidera una lista electoral por Madrid que concentra a la gran mayoría de los dirigentes actuales de la formación política. Esta candidatura repite a casi todos sus candidatos de las elecciones autonómicas en Aragón y Andalucía, mientras el político se enfrenta a media docena de causas penales abiertas en el Tribunal Supremo. La estrategia del partido se centra en las plazas donde más cerca del escaño se quedó en el último ciclo electoral, buscando consolidar su presencia a nivel nacional.

Transición electoral y perfil de las candidaturas

La lista de Se Acabó La Fiesta para las elecciones generales deja clara una tendencia dentro de la formación que se constituyó como partido después de las elecciones europeas de 2024. Por un lado, casi toda su ejecutiva se presenta en las listas, repartida entre la candidatura de Madrid y otras circunscripciones clave para el partido. Por otro, mantiene a todos sus cabezas de lista de las elecciones de Aragón y la mayor parte de los de Andalucía, con más bajas entre los que fueron candidatos en Castilla y León. Con una tendencia que sí refleja lo que ya sucedió en las europeas de 2024: Alvise es la única cara visible de un proyecto al que el CIS, a día de hoy, no da perspectiva de representación en el Congreso.

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Con la presencia de apenas un miembro de su lista de las elecciones europeas de 2024, donde consiguió hasta tres parlamentarios, el líder encabeza una candidatura con una fuerte presencia de su actual ejecutiva. También se observa la aparición de candidatos y cargos rebotados de partidos como Ciudadanos o Vox, así como la repetición de los cabezas de lista que mejores resultados le dieron al partido en las últimas autonómicas. Esta estructura demuestra una clara apuesta por la fidelidad al núcleo directivo y a los candidatos con trayectoria previa en regiones específicas.

Contexto tras las elecciones europeas de 2024

Se Acabó La Fiesta debutó en unas elecciones el 9 de junio de 2024. Ese domingo, la todavía agrupación de electores liderada por Alvise consiguió más de 800.000 votos y tres sillones en el Parlamento Europeo. El que ocupó el propio agitador y los de Diego Solier y Nora Junco. Poco más de dos años después, SALF se presenta a las elecciones generales al Congreso en casi todas las circunscripciones, solo evita Bizkaia, Cantabria, Ciudad Real, Gipuzkoa, Girona y Lleida. Y solo repiten dos personas de aquella lista original: el propio Alvise como cabeza por Madrid y Mariano Cureses, que fue 26º en las europeas y ahora cierra testimonialmente la lista por Almería.

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Mucho ha cambiado para Alvise Pérez desde su irrupción en Bruselas. Sus dos eurodiputados ya no son suyos. Solier y Junco dejaron su grupo, acusado de lanzar a sus cientos de miles de seguidores en Telegram contra ellos con datos personales de por medio. Además, otro juez del mismo tribunal investiga si el agitador financió ilegalmente. Este contexto de fractura interna y problemas judiciales marca el inicio de esta nueva etapa electoral para la formación liderada por Pérez.

Repetición de candidatos en comunidades autónomas

Se Acabó La Fiesta mantiene intactas sus tres cabezas de lista de las aragonesas del pasado mes de enero. Jorge Luis Falco, por Huesca, y el exconcejal de Ciudadanos, Carlos Aranda, por Teruel, escoltan a la candidata por Zaragoza, María Cristina Falcón. En las autonómicas, Falcón se quedó a un 0,1% de sufragios de un escaño en las Cortes. La decisión de repetir a estos candidatos refleja la importancia estratégica que el partido otorga a las regiones donde obtuvo resultados cercanos al umbral de representación parlamentaria.

Repeten también los cabezas de lista de las autonómicas andaluzas con la abogada de Liberum, Inmaculada Jaén, por Almería, Fran Mesa por Cádiz, Rosa Alonso por Granada, José Luis Rubio por Huelva y Javier Reverte por Jaén. El pasado 17 de mayo SALF sumó más de 100.000 votos en Andalucía, pero se quedó lejos del escaño, también en la Sevilla natal de Alvise. Peor suerte han corrido los candidatos de Castilla y León de marzo, cuyos resultados no se quedaron cerca de las Cortes, pero sí perjudicaron a Vox en tres provincias. Solo renuevan los entonces candidatos por León, Enrique Jesús Pérez, Soria, José María Lorenzo, y Valladolid, Onecha López.

Composición de la lista por Madrid y miembros de la ejecutiva

Por detrás de Alvise y estos nombres de su ejecutiva y de candidaturas anteriores, las listas de Se Acabó La Fiesta están plagadas de candidatos invisibles en un partido con una tradición innegociable en su corta existencia: el único protagonista es el líder de SALF. Buena parte de los miembros de su ejecutiva le acompañan en la lista por Madrid: los vocales Rocío García, Juan Pablo Urruticoechea y el policía nacional Adrián Yacar, junto con el abogado Luis de las Heras, secretario general del partido. Otros están repartidos en otras listas como Germán Martínez en Badajoz, Yolanda López en Barcelona, Fran Mesa en Cádiz, Mercedes Jiménez en Málaga, Juan Antonio Sánchez-Murillo en Sevilla o David García en Pontevedra.

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Muy pocos han merecido menciones en el canal de Telegram de Alvise, su principal vía de comunicación, en los últimos meses. Los resultados de unas elecciones europeas, con un sistema de reparto de escaños muy distinto al de otros comicios, no son fácilmente extrapolables a los de unas elecciones generales. Pero el partido de Alvise Pérez viene de un ciclo electoral autonómico en el que ha llamado a las puertas de las Cortes de Aragón y se ha quedado algo más lejos del Parlamento de Andalucía y las Cortes de Castilla y León. Eso también se hace notar en sus listas del 29N. Solo Adrián Yacar ha contado con algo más de proyección estos meses y por su condición de policía nacional.