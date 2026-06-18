Alucinaciones y mucosidad rosada: lo que le pasa al cuerpo en la zona de la muerte del Everest

Una escaladora nepalí sobrevivió tras quedarse sin oxígeno en la cima del Everest. Conoce los efectos de la altitud extrema en el cuerpo humano: desde alucinaciones hasta edema pulmonar.

Tras una agotadora ascensión de 13 horas por el tramo final de la montaña, Purnima Shrestha estaba eufórica al llegar a la cima del Everest .

En el punto más alto de la Tierra, se maravilló ante los picos nevados que se extendían a sus pies. Pero cuando Purnima buscó su última bombona de oxígeno, la fuente indispensable para los escaladores, su logro se convirtió rápidamente en una pesadilla. La bombona había fallado y se había quedado sin oxígeno. En cuestión de segundos, el alivio y la admiración se transformaron en pánico.

Purnima se encontró en la zona de la muerte, una parte de la montaña a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. A esta altitud, el cuerpo humano tiene una capacidad de funcionamiento muy limitada y necesita oxígeno suplementario. El Dr. Nima Namgyal Sherpa explica que por eso se llama la zona de la muerte.

Si no se administra oxígeno suplementario, en unos 30 minutos las personas comienzan a presentar síntomas graves de mal de altura, que pueden ser mortales. Más de 300 personas han fallecido intentando escalar el Everest desde que se iniciaron los registros en la década de 1920. Durante la última temporada de escalada, que concluyó en mayo, al menos cinco personas más perdieron la vida.

A principios de este mes, un guía nepalí desapareció a unos 7.500 metros de altitud, pero fue encontrado con vida seis días después; Dawa Sherpa afirmó que sobrevivió masticando hielo y comiendo algunos chocolates que encontró en su bolsillo. A pesar de haber coronado el Everest cinco veces, Purnima se encontraba ahora en una situación mortal. Recuerda que ese día solo anhelaba vivir.

La presión atmosférica disminuye con la altitud, reduciendo la cantidad de oxígeno que los pulmones pueden inhalar a medida que se asciende. Por debajo de los 8.000 metros, el cuerpo generalmente se aclimata a la disminución de los niveles de oxígeno mediante diversas adaptaciones, como una frecuencia cardíaca más rápida, una respiración profunda y rápida, y la supresión del sistema digestivo.

En la zona de la muerte, los escaladores pueden respirar aproximadamente un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar. Según los expertos, un escalador sano podría sobrevivir entre 16 y 20 horas con oxígeno suplementario antes de que su cuerpo colapse. Las temperaturas pueden descender hasta los -40°C y los vientos extremos empeoran aún más las condiciones.

Cuando la temperatura corporal central desciende, se activa el mecanismo de defensa del cuerpo y la sangre se redirige de las manos y las piernas a los órganos internos. Debido a la falta de oxígeno, las células del cuerpo comienzan a morir, explica el Dr. Nima, especialista en medicina de urgencias de montaña.

También imparte cursos de primeros auxilios a los sherpas, los escaladores locales altamente cualificados que actúan como guías para los turistas y a menudo transportan su equipo montaña arriba. Los síntomas de congelación incluyen hinchazón y pérdida de sensibilidad en la zona afectada; la piel se vuelve negra y dura a medida que comienza a necrosarse, aunque esto puede ser más difícil de ver en pieles oscuras.

Los escaladores principiantes suelen aclimatarse para sobrevivir en la zona de la muerte ascendiendo la montaña por etapas, permitiendo que el cuerpo se adapte gradualmente a cada altitud. Sin embargo, el Dr. Nima afirma que incluso los escaladores más experimentados pueden sufrir graves problemas de salud durante el último tramo hasta la cima. El edema cerebral de altura (ECA) es una forma rara pero grave de mal de altura que provoca inflamación cerebral.

El aumento de la presión sobre el cráneo puede desencadenar diversos síntomas, como confusión, dificultad para hablar, falta de coordinación y alucinaciones. El Dr. Nima comenta que a menudo oyen en las montañas que algún escalador extranjero o sherpa ha perdido la cordura repentinamente a gran altitud. En estas situaciones, los escaladores pueden agitarse mucho y volverse irracionales, a veces soltándose de las cuerdas fijas y, en muchos casos, cayendo al vacío y muriendo.

Los dolores de cabeza son una de las dolencias más comunes entre quienes escalan el Everest, a menudo provocados por la deshidratación y la falta de oxígeno en los vasos sanguíneos del cerebro. La altitud también puede causar acumulación de líquido en los pulmones, conocida como edema pulmonar de gran altitud (EPGA), que puede ser mortal si no se trata.

La experiencia de Purnima destaca los riesgos extremos que enfrentan los alpinistas en la cima del mundo, donde incluso un pequeño fallo en el equipo puede tener consecuencias fatales. La zona de la muerte no perdona, y solo la preparación, la aclimatación y el oxígeno suplementario permiten a los escaladores regresar con vida





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