Alto el fuego temporal con Irán: ¿Una victoria de Trump con un alto precio?

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciado por Donald Trump, suscita interrogantes sobre sus verdaderas implicaciones. Aunque evita un conflicto inmediato, las amenazas previas del presidente y los objetivos sin resolver podrían tener consecuencias duraderas en la política exterior estadounidense y la percepción global.

La sensatez prevaleció, al menos por ahora. A las 18:32, hora de Washington, el presidente Donald Trump anunció en sus redes sociales que Estados Unidos e Irán estaban 'muy avanzados' en un acuerdo de paz 'definitivo' y que se había acordado un alto el fuego de dos semanas para permitir que continuaran las negociaciones.

No fue una sorpresa, considerando la inminente fecha límite de Trump a las 20:00 (00:00 GMT del miércoles) para llegar a un acuerdo, o de lo contrario Estados Unidos lanzaría ataques masivos contra la infraestructura energética y de transporte iraní. La situación se tensó hasta el límite. Ahora, todo depende de que Irán también detenga las hostilidades y abra completamente el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo comercial, algo que afirman que harán. Este progreso era incierto incluso el martes por la mañana, cuando Trump amenazó con la destrucción de la civilización iraní, 'para que nunca más regrese'. No se sabe si tal amenaza de un presidente estadounidense presionó a Irán para aceptar el alto el fuego que habían rechazado antes. Lo que sí es evidente es que la asombrosa e incendiaria declaración de Trump —solo dos días después de una exigencia similar, repleta de obscenidades en un mensaje en Truth Social— no tiene precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Y, aun si el alto el fuego de dos semanas se traduce en una paz permanente, la guerra con Irán —y las recientes palabras de Trump— podrían haber alterado fundamentalmente la percepción del resto del mundo sobre Estados Unidos. Una nación que alguna vez se erigió como una fuerza de estabilidad global ahora parece sacudir los cimientos del orden internacional. Un presidente que aparentemente ha disfrutado rompiendo normas y tradiciones en la política interna ahora hace lo mismo en el escenario mundial.\El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz generó reacciones encontradas. Los demócratas no tardaron en condenar las palabras de Trump el martes, y algunos incluso pidieron su destitución. 'Es evidente que el presidente ha seguido deteriorándose y no está capacitado para liderar', escribió el congresista Joaquín Castro en X. Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado de EE.UU., afirmó que cualquier republicano que no votara a favor de poner fin a la guerra contra Irán 'será responsable de todas las consecuencias de lo que sea que esto signifique'. Si bien muchos en el propio partido de Trump respaldaron al presidente, el apoyo distó mucho del respaldo casi unánime del que suele gozar. Austin Scott, congresista republicano de Georgia y miembro destacado del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, criticó duramente las amenazas de Trump sobre la muerte de una civilización. 'Los comentarios del presidente son contraproducentes', declaró a la BBC, 'y no estoy de acuerdo con ellos'. El senador de Wisconsin, Ron Johnson, habitualmente leal a Trump, afirmó que sería un 'enorme error' que Trump llevara a cabo su campaña de bombardeos. El congresista Nathaniel Moran, de Texas, escribió en redes sociales que no apoyaba 'la destrucción de toda una civilización'. 'Esto no nos representa', escribió, 'y no es coherente con los principios que han guiado a Estados Unidos durante mucho tiempo'. La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, quien se ha distanciado frecuentemente del presidente, fue igualmente directa, escribiendo que la amenaza del presidente 'no puede justificarse como un intento de obtener ventaja en las negociaciones con Irán'.\La Casa Blanca, probablemente, argumentará que la estrategia de presión funcionó. En su publicación en Truth Social anunciando el alto el fuego, Trump afirmó que Estados Unidos había 'cumplido y superado' todos sus objetivos militares. Es cierto que la infraestructura en Irán ha sufrido daños significativos por los ataques de EE.UU. e Israel, y el ejército iraní se ha debilitado considerablemente. Aunque el régimen fundamentalista islámico se mantiene en el poder, varios de sus altos dirigentes han fallecido en bombardeos. Sin embargo, muchos de los objetivos declarados por Estados Unidos siguen siendo inciertos. El destino del uranio enriquecido iraní, clave para su programa nuclear, es desconocido. Irán continúa ejerciendo influencia sobre grupos regionales afines, como los rebeldes hutíes en Yemen. Este acuerdo de alto el fuego, si bien podría evitar un conflicto a corto plazo, plantea interrogantes sobre la estabilidad a largo plazo y la percepción global de Estados Unidos. Las tácticas empleadas y las amenazas lanzadas por el presidente Trump podrían tener consecuencias duraderas en la política exterior estadounidense y en las relaciones internacionales





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Donald Trump Alto El Fuego Guerra Política Exterior

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 díasSí, pero...: Según informa el medio 'Axios', las posibilidades de alcanzar un principio de acuerdo en las próximas 48 horas son escasas. Todo, ante las amenazas de Donald Trump de 'volar todo por los aires'.

Read more »

El Petróleo Cae ante Posible Alto el Fuego en Irán: Mercados Europeos en CierreEl precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, mientras las bolsas europeas permanecen cerradas por festivo. La OPEP+ decide aumentar la producción, aunque la guerra limita su impacto.

Read more »

Las bolsas europeas abren con subidas pendientes del alto el fuego en IránEl Ibex 35 se mantiene por encima de los 17.500 puntos. El barril de Brent inicia la jornada con alzas y se sitúa en el entorno de los 111 euros

Read more »

Trump amenaza a Irán antes del fin de su ultimátum: 'Esta noche morirá toda una civilización'El mandatario afirma que en las próximas horas se vivirá 'uno de los momentos más importantes' en la historia.

Read more »

Trump redobla sus amenazas contra Irán si no capitula: 'Esta noche morirá toda una civilización'El presidente de EEUU amenaza a Irán en el día en que vence el ultimátum por el bloqueo del estrecho de Ormuz: 'No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso...

Read more »

Trump da marcha atrás: ofrece alto el fuego a IránDonald Trump retrocede a última hora y propone un alto el fuego de dos semanas a Irán, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz. Irán acepta la tregua pero advierte que mantiene el dedo en el gatillo.

Read more »