Altercados en el túnel del Valencia tras la decisión arbitral sobre el gol de Vinícius

Tensión extrema en el vestuario del Valencia CF durante el descanso por la polémica falta de Maffeo sobre Mbappé, con enfrentamientos entre jugadores y personal.

La calma y la disciplina habitual que caracterizan el entorno del fútbol profesional se quebraron de manera significativa durante el descanso del encuentro disputado entre el Valencia CF y el Real Madrid. El túnel de vestuarios, un espacio diseñado típicamente para la concentración táctica, se transformó en un escenario de alta tensión emocional que culminó con un altercado físico que involucró a integrantes de ambos conjuntos y al personal de seguridad del estadio.

El detonante inmediato de la situación fue la controversia surgida alrededor de la acción que derivó en el primer gol del partido, anotado por Vinícius Júnior bajo el 1-0. La dirección deportiva del Valencia, liderada por su director Braulio Vázquez, cuestionó públicamente y de forma insistente la decisión del árbitro principal, Antonio Mateu Lahoz, al considerar que la jugada no constituía una falta, sino una carga legal legítima dentro del juego.

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La provocación inicial de Braulio Vázquez

El conflicto se encendió cuando Braulio Vázquez se acercó al primer asistente del colegiado para expresar su desacuerdo con la señalización. Vázquez replicó de manera reiterada y con un tono exaltado, asegurando que "no es falta, es carga legal". Esta protestación pública fue la chispa que encendió la mecha, ya que la acción en cuestión, una intercepción de Maffeo sobre Kylian Mbappé, fue interpretada por el equipo local como un error arbitral grave que cambió el rumbo del encuentro.

La insistencia de Vázquez no pasó desapercibida ni fue ignorada por el cuerpo técnico rival o por los jugadores, generando un ambiente de hostilidad que trascendió la discusión puramente deportiva y entró en una zona de conflicto personal e institucional que afectó la seguridad del recinto.

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Escalada física en el acceso al vestuario

Inmediatamente después de las protestas de Vázquez, varios jugadores de ambos equipos entraron en la zona del túnel de vestuarios, creando un escenario de confrontación directa. Entre los futbolistas implicados en la tensión se encontraban Militao y Bellingham, quienes, aunque no iniciaron el conflicto, formaron parte del grupo que rodeaba la zona de incidentes, aumentando la presión sobre el personal de seguridad encargado de mantener el orden.

La situación derivó en una tangana física donde se involucraron a miembros del staff de seguridad privada del Valencia. Según testimonios presenciales de testigos en el lugar, el central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, llegó a enzarzarse en una disputa física con uno de los agentes de seguridad. El guardia sufrió un golpe cuando intentaba separar a los jugadores que ya se encontraban en un estado de altercado avanzado, marcando el punto más crítico de la noche.

Intervención de Konaté y el desenlace oficial

Para evitar que la situación degenerara en una batalla campal que pudiera dañar gravemente la integridad de las personas o prolongar la suspensión del partido, el defensa del Real Madrid, Ibrahima Konaté, apareció en escena con la misión clara de calmar los ánimos. Su intervención fue crucial para separar a los agentes enfrentados y reducir la intensidad de la agresividad que se respiraba en el pasillo de acceso.

A pesar de que los miembros de seguridad informaron al colegiado de una presunta agresión por parte de Rüdiger durante el forcejeo, el acta arbitral oficial no recoge estos incidentes físicos. Sin embargo, sí deja constancia escrita de las palabras de Vázquez, reflejando textualmente en el apartado de incidencias que el director deportivo del Valencia CF, D. Braulio Jesús Vázquez Benítez, se dirigió al asistente en tono exaltado repitiendo que "no es falta, no es falta" y criticando la calidad de la arbitraje con la frase "vaya tela".