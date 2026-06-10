AltamarCAM lanza un fondo de hasta 200 millones de euros para invertir en fondos de capital riesgo gestionados por EQT Partners

AltamarCAM ha lanzado un fondo de hasta 200 millones de euros para invertir en fondos de capital riesgo gestionados por la sueca EQT Partners.

AltamarCAM ha lanzado un fondo de hasta 200 millones de euros para invertir en fondos de capital riesgo gestionados por la sueca EQT Partners. El fondo, llamado EQT Private Equity AC FCR, tendrá una duración inicial de diez años, ampliables hasta trece.

La inversión estará disponible para clientes institucionales y minoristas de banca privada españoles, con un mínimo de 50.000 euros. EQT es actualmente la mayor gestora de mercados privados en Europa, y ha realizado importantes operaciones en España como la compra y venta de Idealista y la adquisición de Adevinta. La crisis del crédito privado se extiende al capital riesgo y Partners Group limita los reembolsos de dos fondos.

Fuentes cercanas aseveran que su nueva iniciativa responde a la necesidad de los clientes españoles de tener acceso directo a gestoras de primer nivel. En este sentido, a finales de 2024 AltamarCAM también sacó al mercado un fondo de capital riesgo. Con 266.000 millones de euros en activos administrados, EQT es la mayor gestora de mercados privados en Europa. De hecho, la división de fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) de Altamar se mantendrá independiente de Mercer.

La patronal de las gestoras capta a Vanguard o Crescenta como nuevos socios. Andbank se sube a la ola católica del Papa con un fondo que invierte con los principios de la Iglesia. La crisis del crédito privado se extiende al capital riesgo y Partners Group limita los reembolsos de dos fondos





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