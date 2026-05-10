Alta Joyería en España: La Nueva Era

El sector de la alta joyería, tradicionalmente asociado a grandes casas de renombre y un público determinado, ha experimentado un cambio significativo con la incursión de firmas que suman nuevos aires y son, además, made in Spain. Las firmas Maison Puente y PdPaola, con коллекciones de alta joyería, demuestran cómo la alta joyería puede ser arte que se puede llevar, llevándose al límite los códigos tradicionales mediante materiales y formas innovadoras y apostando por la innovación.

Durante años, la alta joyería se ha asociado a personas con cierto poder adquisitivo y edades más maduras, quizá porque antes las joyas se entendían como algo excepcional o reservado para grandes momentos.

Carla Puente, fundadora de la firma de alta joyería Maison Puente, explica así la realidad actual de un sector que, si bien se ha identificado tradicionalmente con grandes casas y un público muy determinado, hoy se presenta moderno y hasta transgresor con la aparición de firmas que suponen nuevos aires y son, también, made in Spain. ¿Qué es la alta joyería? Sí, es arte que se puede llevar.

No es solo un objeto de lujo, sino una obra artesanal donde el valor del trabajo manual y la rareza de la gema superan por mucho el simple peso del oro. Además, se refieren al concepto legado que en su caso se trata de la excelencia artesanal respaldada por años de experiencia en el sector y por una técnica especial en el uso del diamante capaz de transformar nuestras ideas más transgresoras en piezas de joyería únicas





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