Alquiler Seguro multada con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra inquilinos

El Ministerio de Consumo sanciona a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los inquilinos, incluyendo la imposición de servicios, cláusulas abusivas y cargos indebidos. La multa asciende a 3,6 millones de euros y obliga a la empresa a rectificar las prácticas ilegales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro , una empresa inmobiliaria, por llevar a cabo prácticas abusivas y vulnerar los derechos de los consumidores. La resolución, que ha sido confirmada por el ministro Pablo Bustinduy tras resolver un recurso de alzada, agota la vía administrativa y ratifica las conclusiones de un expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo el año pasado.

Dicho expediente se inició tras recibir denuncias de organizaciones como Facua Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), quienes alertaron sobre las prácticas de Alquiler Seguro. Las prácticas consideradas abusivas incluyen la imposición de servicios y cláusulas que benefician a la parte arrendadora en detrimento de los inquilinos, aprovechando la posición dominante de la empresa en el mercado.\La sanción de Consumo, respaldada por el ministro, clasifica las infracciones cometidas por Alquiler Seguro como graves y muy graves. Entre las acciones sancionadas se encuentra la obligatoriedad de contratar un servicio de atención al inquilino, considerado como gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato, así como la exigencia de un contrato de seguro de hogar en beneficio del arrendador. Además, se penaliza la imposición de cargos por reclamación de deudas, incluso en casos donde el inquilino no es responsable, y por reclamaciones judiciales sin existir condena en costas. Se identifica también la inclusión de cláusulas que permiten a la inmobiliaria incluir al inquilino en ficheros de morosos ante impagos, independientemente de la causa o de que la deuda sea exigible. Asimismo, se condena la exclusión del derecho de desistimiento del inquilino respecto al contrato de Servicio de Atención al Inquilino. Consumo recuerda que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, lo cual confirma la ilegalidad de las prácticas de Alquiler Seguro.\Las multas impuestas reflejan la gravedad de las infracciones. Una de las infracciones muy graves conlleva una multa de 1 millón de euros, y otra de 990.900 euros. A estas se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra, por la infracción grave, de 10.001 euros, sumando en total los 3,6 millones de euros. Además de la sanción económica, la resolución incluye dos sanciones accesorias. La primera es la obligación para Alquiler Seguro de rectificar los incumplimientos, eliminando las cláusulas abusivas identificadas. La segunda consiste en hacer pública la multa impuesta, la razón social de la empresa responsable (Alquiler Seguro SAU) y la naturaleza de la infracción. Es importante destacar que, además de este expediente, se abrió otro por hechos similares cuya investigación sigue en curso, lo que indica la magnitud del problema y la determinación de las autoridades en proteger los derechos de los consumidores y combatir las prácticas abusivas en el mercado del alquiler





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