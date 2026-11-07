Alpargatas Rodrigo viste a protagonistas de La Bola Negra en producción histórica

La firma riojana Alpargatas Rodrigo confeccionó 60 pares históricos para la película. El artesano Roberto Alfaro logra ver su legado familiar en cine internacional.

La empresa familiar Alpargatas Rodrigo de Cervera del Río Alhama ha logrado un hito significativo al vestir a los protagonistas de la película La Bola Negra. Este proyecto cinematográfico, que ya se ha convertido en la cinta más vista del año, ha integrado calzado artesanal creado específicamente para representar la España de 1937. La participación de este taller riojano no surgió de campañas de marketing, sino de un encuentro casual entre el artesano Roberto Alfaro y el actor Carlos González.

Origen del encargo y conexión familiar

La oportunidad comenzó cuando Carlos González, quien desciende de la localidad de Cervera del Río Alhama, se acercó al taller familiar para adquirir alpargatas. El actor, habitual cliente del establecimiento, mencionó tener un proyecto cinematográfico en el que consideraba que los productos del taller encajarían perfectamente. Esta interacción directa permitió conectar a Roberto Alfaro con la diseñadora de vestuario Ana López Cobos, quien solicitó la fabricación de sesenta pares de alpargatas.

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El proceso no requirió intermediarios ni agencias externas. La relación entre el fabricante y el actor fue directa desde el primer momento. González facilitó las herramientas necesarias para que la empresa riojana pudiera cumplir con los requerimientos históricos de la producción. Esta colaboración estrecha demostró que la autenticidad del producto artesanal es un valor fundamental en la industria del cine actual.

Recreación histórica y técnicas tradicionales

Para garantizar la máxima veracidad con el año 1937, Alpargatas Rodrigo utilizó técnicas puras de la alpargatería tradicional de Cervera del Río Alhama. Roberto Alfaro detalló que el proceso es cien por ciento manual y laborioso. El trabajo incluye el remonte, que se cose por ambos lados, y la elaboración de las punteras y el taloncillo posterior.

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Las cintas características se cosen en la puntera utilizando hilo de liza, un material de algodón o lino de alta resistencia. Desde la parte frontal, estas cintas se llevan hasta la parte trasera del tomo, donde deben coserse una a una manualmente. Este método ancestral permitió recrear el modelo histórico que la dirección artística solicitó sin necesidad de inventar diseños nuevos.

Ajustes estéticos y rodaje en Cantabria

Una vez terminadas las sesenta unidades, las alpargatas fueron enviadas a Comillas, en Cantabria, escenario principal donde se rodaron las secuencias clave. Durante este proceso, surgió la necesidad de adaptar la estética visual de las prendas para el cine. La dirección artística decidió aplicar tonos grises a las telas y al calzado para evitar que la blancura resaltara demasiado en pantalla.

El objetivo era dotar al calzado del desgaste propio de la guerra y el uso cotidiano de aquella época. El equipo de vestuario confió al artesano la ambientación final de las piezas. Esta colaboración permitió que el calzado reflejara con fidelidad la realidad histórica que la película intenta narrar, integrándose perfectamente en las escenas rodadas en la región cantabra.

Legado familiar y proyección internacional

La historia de Alpargatas Rodrigo está intrínsecamente ligada a la época que representa la película. El bisabuelo del titular, Fulgencio, recorría los caminos de Soria y La Rioja Baja en los años treinta a lomos de un burro cargado de alpargatas. Posteriormente, su abuelo, Rodrigo, expandió el negocio asentando la marca que hoy lleva su nombre. Roberto Alfaro trabaja actualmente como autónomo, recurriendo a su familia durante los picos de producción.

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El artesano resaltó la cercanía y sencillez con la que trataban el equipo de diseñadores y actores, superando sus expectativas iniciales sobre un trato distante. Ver un producto tan representativo de la comarca riojana en una proyección internacional es considerado un orgullo colectivo. Esta colaboración, que culminará con posibles nominaciones a los Premios Óscar, reafirma la vigencia del oficio artesanal y su capacidad para conectar con audiencias globales.