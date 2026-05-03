Alonso espera mejoras en Aston Martin después del verano: 'Seguimos demasiado lejos'

Fernando Alonso confirma que las mejoras sustanciales para Aston Martin no llegarán hasta después del parón veraniego, a pesar de su buen desempeño en la carrera de Miami. El equipo sigue luchando por mejorar su rendimiento y reducir la brecha con los equipos de la vanguardia.

La situación para Fernando Alonso y Aston Martin sigue siendo desafiante en la temporada actual de Fórmula 1 , a pesar del esfuerzo constante del piloto asturiano por extraer el máximo rendimiento del monoplaza británico.

Aunque Alonso demuestra su habilidad y experiencia en cada carrera, tanto él como el equipo enfrentan un camino arduo y prolongado para alcanzar la competitividad deseada. La confirmación de que las mejoras significativas no llegarán hasta después del verano plantea un panorama desalentador a corto plazo, obligando al equipo a gestionar las expectativas y concentrarse en minimizar los daños mientras trabajan en el desarrollo de nuevas actualizaciones.

La reciente carrera en Miami, aunque ofreció algunos momentos positivos, como los adelantamientos a pilotos de Cadillac y a su compañero de equipo Lance Stroll, no logró ocultar la brecha existente con los equipos de la vanguardia. El avance del 21º al 16º lugar en la sprint race, y la 18ª posición en la clasificación para la carrera principal, evidencian la dificultad de Aston Martin para competir consistentemente por los puntos.

La preocupación aumenta al observar que el piloto que clasificó 17º, Lindblad, logró un tiempo de vuelta un segundo más rápido que Alonso, lo que subraya la magnitud del déficit de rendimiento. Alonso, con su característica franqueza, ha reconocido que las mejoras que se implementen en las próximas semanas tendrán un impacto limitado en los resultados.

Según sus declaraciones a AS, traer pequeñas mejoras de dos o tres décimas de segundo al circuito no será suficiente para transformar la situación, ya que el equipo necesita un salto cualitativo de al menos un segundo para poder competir con los coches de delante. La distancia con el 17º clasificado, que ya es de un segundo, refleja la magnitud del desafío que enfrenta Aston Martin.

Sin embargo, el piloto español ha destacado los avances logrados en la fiabilidad y la reducción de las vibraciones del coche, lo que representa un paso positivo en la dirección correcta. La resolución de estos problemas permitirá al equipo completar las carreras sin mayores preocupaciones, aunque no se traduzca inmediatamente en una mejora significativa en las posiciones.

El historial de resultados en lo que va de temporada es poco alentador, con abandonos en Australia y China, y una 18ª posición en Japón. Estos resultados refuerzan la necesidad de un cambio radical en el rendimiento del coche para poder aspirar a algo más que a la parte trasera de la parrilla. La espera por las mejoras después del verano se convierte, por tanto, en un momento crucial para el futuro de Aston Martin en la Fórmula 1.

La paciencia y la perseverancia serán claves para superar este período de dificultades. Fernando Alonso, con su experiencia y su compromiso, seguirá desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del coche y en la motivación del equipo. La capacidad de Aston Martin para introducir mejoras significativas después del verano determinará su capacidad para competir de manera más efectiva en la segunda mitad de la temporada.

La gestión de las expectativas y la concentración en el trabajo de desarrollo serán esenciales para evitar la frustración y mantener la moral alta. El equipo debe aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten y buscar soluciones innovadoras para reducir la brecha con los equipos de la vanguardia. La Fórmula 1 es un deporte altamente competitivo, y la diferencia entre el éxito y el fracaso puede ser mínima.

Por lo tanto, cada detalle cuenta, y cada mejora, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. La temporada 2026 presenta un desafío considerable para Aston Martin, pero con el talento de Fernando Alonso y el esfuerzo del equipo, existe la esperanza de que puedan superar las dificultades y alcanzar sus objetivos a largo plazo.

La fiabilidad mejorada y la eliminación de las vibraciones son pasos importantes en la dirección correcta, pero se necesita un salto cualitativo en el rendimiento del coche para poder competir de manera consistente por los puntos y aspirar a algo más que a la parte trasera de la parrilla





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