Almuerzo Real en Honor al Premio Cervantes: Un Puente Cultural entre España y México

El rey Felipe VI ofreció un almuerzo en el Palacio Real de Madrid al escritor galardonado con el Premio Cervantes, en un evento que simboliza el fortalecimiento de las relaciones culturales y políticas entre España y México. El acto previo a la ceremonia de entrega del premio en Alcalá de Henares reunió a destacadas figuras del mundo de las letras y la política.

El Palacio Real de Madrid fue el escenario de un almuerzo en honor al escritor galardonado con el Premio Cervantes , un evento que sirvió como preludio a la ceremonia oficial que tendrá lugar mañana en la Universidad de Alcalá de Henares, cuna de Miguel de Cervantes.

El almuerzo congregó a figuras prominentes del ámbito cultural y político, incluyendo a los reyes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el embajador de México, Quirino Ordaz. Entre los asistentes se encontraban destacados escritores como Virginia Feito, María Dueñas y Soledad Puértolas, así como representantes de las Reales Academias Española y de la Historia, y laureados anteriores del Premio Cervantes, como Luis Mateo Díez y Sergio Ramírez.

También estuvieron presentes ganadores de diversos premios nacionales en diferentes disciplinas literarias, junto a otros autores reconocidos. La reina demostró su cercanía a los asistentes, interactuando con ellos de manera cordial, aunque tuvo un pequeño inconveniente con la abotonadura de su blusa. Antes de que comenzara el almuerzo, el rey Felipe VI dirigió unas palabras al homenajeado y a todos los presentes, destacando el valor de la literatura como una escuela de libertad.

Citando a Don Quijote, el monarca enfatizó que la libertad es un don precioso. Subrayó la importancia de la literatura para comprender la realidad y para el desarrollo ético y moral de la sociedad democrática.

Asimismo, el rey reconoció la contribución de los intelectuales españoles en el exilio a la cultura mexicana, resaltando que el autor premiado ha honrado su legado. El rey elogió la versatilidad del autor, destacando su labor como narrador, docente, académico, ensayista y editor, y su dedicación a la lengua española, un idioma que une a millones de hablantes en todo el mundo.

Celorio se convierte en el séptimo escritor mexicano en recibir el prestigioso Premio Cervantes, un reconocimiento que se produce en un momento de esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales entre España y México. La concesión del premio se enmarca en un contexto de acercamiento entre ambos países, evidenciado por recientes encuentros entre autoridades y por el reconocimiento por parte del rey Felipe VI de que, si bien hubo abusos durante la Conquista, los Reyes Católicos también dictaron órdenes de respeto y protección hacia los pueblos indígenas.

Aunque no se llegó a una disculpa formal por la Conquista, como han solicitado algunos líderes mexicanos, el gesto se considera un paso importante hacia la reconciliación. Este acercamiento se manifiesta también en otros ámbitos culturales, como la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y la visita del rey a la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'.

El propio autor, en declaraciones realizadas en el Museo Reina Sofía, calificó la solicitud de perdón por eventos ocurridos hace más de 500 años como 'anacrónica y retrotópica', recordando la violencia preexistente entre las comunidades indígenas. El evento subraya el poder de la cultura como puente entre naciones y la importancia de honrar a aquellos que enriquecen el patrimonio literario hispanoamericano





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