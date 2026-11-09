Almirall superó los 889 millones y elevó su beneficio neto en un 36% hasta septiembre

El laboratorio catalán Almirall cerró los nueve primeros meses con 889 millones de euros, impulsado por la dermatología. Su beneficio neto alcanzó los 53 millones, consolidando su liderazgo en el sector.

La compañía farmacéutica catalana Almirall ha presentado sus resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio, confirmando una sólida trayectoria de crecimiento sostenido. La organización se aproxima a los 900 millones de euros en facturación neta, registrando un incremento del 8,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta evolución positiva refleja la robustez de su modelo de negocio y su capacidad para generar valor accionarial en un entorno competitivo.

La dermatología médica se consolida como el principal motor de crecimiento para la farmacéutica. Este segmento específico ha experimentado un aumento interanual superior al 17,6%, contribuyendo significativamente a los resultados globales. De los 889 millones de euros totales, un volumen destacado de 520 millones de euros corresponde exclusivamente a las ventas en el área de dermatología, lo que demuestra la dependencia estratégica y el éxito comercial de esta línea terapéutica.

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Impulso del EBITDA y el Beneficio Neto

El desempeño operativo se reflejó claramente en la cuenta de resultados, con un EBITDA de 222 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 22,7% respecto al registrado en el mismo período de 2025, señalando una mejora sustancial en la eficiencia operativa de la empresa. La capacidad de convertir ventas en margen operativo se mantiene alta, respaldada por la demanda continua de sus tratamientos principales.

El resultado después de impuestos también mostró una escalada significativa, subiendo un 36,3%. El beneficio neto alcanzó la cifra de 53,3 millones de euros durante los nueve meses analizados. Este crecimiento robusto en la rentabilidad final subraya la efectividad de la gestión financiera y la estrategia comercial implementada por el equipo directivo liderado por Carlos Gallardo.

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Estrategia y Perspectivas para el Ejercicio Completo

Tras comunicar estos resultados, la compañía confirmó sus previsiones financieras para el conjunto del año. Las expectativas indican un crecimiento de las ventas entre el 9% y el 12% para el ejercicio completo. Asimismo, se proyecta que el EBITDA oscilará entre los 270 millones y los 290 millones de euros, manteniendo la trayectoria positiva iniciada en los primeros nueve meses.

Carlos Gallardo, director general de Almirall, destacó que los resultados del tercer trimestre están en línea con las expectativas y con la trayectoria de crecimiento a largo plazo. Señaló que este desempeño está impulsado por el crecimiento sostenido del negocio de dermatología en Europa, así como por la evolución positiva de su tratamiento biológico para la dermatitis atópica. Esta declaración reafirma la confianza de la directiva en la solidez de su cartera de productos.

El análisis de los datos financieros revela una clara convergencia entre la expansión comercial y la mejora de la rentabilidad. El foco estratégico en la especialidad dermatológica ha permitido a la organización capturar una cuota de mercado relevante mientras mantiene márgenes saludables. La combinación de un EBITDA en alza y un beneficio neto que crece más rápido que las ventas indica una optimización eficaz de los costes operativos.

Los números presentados posicionan a Almirall en una situación financiera sólida de cara al cierre del año fiscal. La confirmación de las guías para el resto del ejercicio proporciona visibilidad a los inversores sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus objetivos. La dermatología continua siendo el pilar fundamental sobre el que se sostiene la estrategia de crecimiento, con productos que responden a necesidades médicas no cubiertas de manera efectiva.