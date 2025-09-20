Allianz lanza en España el Instituto Allianz de Emprendimiento para impulsar a nuevos agentes de seguros

La aseguradora alemana Allianz invertirá en un programa para formar y apoyar a 600 emprendedores en el sector de seguros en España, con el objetivo de fortalecer su red de distribución y aumentar su base de clientes.

El gigante asegurador alemán Allianz anuncia el lanzamiento de una ambiciosa iniciativa en España : el Instituto Allianz de Emprendimiento (IAE). Este proyecto, con una duración prevista entre 2025 y 2028, tiene como objetivo principal impulsar la relación de la compañía con los nuevos agentes de seguros y fomentar el emprendimiento en el sector.

La iniciativa planea respaldar a 600 profesionales durante este periodo, ofreciendo formación y recursos para que puedan establecer sus propias empresas. El programa está diseñado para fortalecer la red de distribución de Allianz y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado asegurador español, donde la compañía busca consolidar su presencia y ampliar su base de clientes.\El proyecto IAE está dotado con un presupuesto significativo que refleja el compromiso de Allianz con el crecimiento y la innovación. El programa contempla ayudas financieras directas para los nuevos agentes. Estas ayudas, en forma de becas, cubrirán una parte sustancial del programa de formación ofrecido por el IAE. Durante el primer año, cada emprendedor recibirá 12.000 euros, una cantidad que se irá reduciendo gradualmente en los años siguientes hasta los 4.800 euros en el quinto año. La formación se impartirá en un formato híbrido, combinando clases online con sesiones presenciales en las instalaciones de Allianz. Además de las ayudas económicas y la formación, el programa incluirá un sistema de incentivos basado en comisiones extra ligadas a las ventas, diseñado para asegurar la sostenibilidad y la motivación a medio plazo de los nuevos agentes. Allianz ha destinado 5,5 millones de euros para los dos primeros años del proyecto, con la intención de incorporar a 120 nuevos agentes anualmente, que se dedicarán a la venta de una amplia gama de productos de seguros, incluyendo seguros de automóviles, comercios y multirriesgos, entre otros.\Esta iniciativa es un paso estratégico para Allianz, que busca fortalecer su canal de mediación tras la pérdida de una importante red de distribución con el Banco Popular en 2017. Después de la adquisición del Banco Popular por el Banco Santander, Allianz fue indemnizada pero se quedó sin una importante vía de venta. Aunque en 2022 se estableció un acuerdo de distribución con BBVA, este no fue tan amplio como el anterior. Allianz ha estado trabajando en la expansión de su negocio a través de la venta directa de productos como fondos de inversión, planes de pensiones y unit linked. Con el lanzamiento del IAE, Allianz espera alcanzar su meta de captar 300.000 clientes adicionales, aprovechando el potencial de crecimiento en el mercado español. Veit Stutz, consejero delegado de Allianz Seguros, destaca la importancia de este proyecto, considerándolo pionero y diferencial, que no solo complementa la red de agentes existente, sino que también refuerza el compromiso de la compañía con la innovación y la excelencia en el servicio. Allianz España, que incluye Allianz Seguros, Allianz Soluciones de Inversión y BBVA Allianz Seguros, reportó un volumen de negocio de casi 4.000 millones de euros y un beneficio neto de 140 millones de euros en el último año, demostrando su sólida posición en el mercado español y su compromiso de seguir creciendo





