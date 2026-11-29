Técnicos confirman filtraciones en redes de saneamiento de Aljarafesa que causan intoxicación en vecinos de Coria del Río. Se investiga responsabilidad de empresas de agua.

La barriada de Guadalquivir en Coria del Río, Sevilla, vive una situación crítica tras la confirmación judicial de que grietas en el sistema de saneamiento permitieron la entrada de contaminantes. Un total de 4.000 residentes, dentro de los 31.292 habitantes del municipio, sufren efectos graves en su salud por la inhalación de sustancias tóxicas. La ratificación de este informe por parte de técnicos de Conlima Contratas y Servicios en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Coria marca un punto de inflexión en la causa judicial en curso.

Confirmación Técnica de Filtraciones Críticas

Los peritos de Conlima Contratas y Servicios, contratados por Aljarafesa, declararon el pasado martes en sede judicial ratificando su informe de 2018. Dicho documento detallaba la existencia de fisuras y grietas en distintos tramos del emisario de aguas que atraviesa los terrenos de la estación de servicio cercana. Durante su comparecencia, se especificó que una de las aberturas medía 10 centímetros de largo y uno de ancho, aunque el texto original indicaba un ancho de 10 centímetros.

Also read Escapada a Cazorla: naturaleza, historia y cultura en el corazón de la sierra

La evidencia técnica es contundente: estos daños estructurales facilitaron infiltraciones de agua contaminada en la red de saneamiento. La abogada de la asociación de vecinos, Sara Domínguez, señaló que estos componentes volátiles ingresan por la tierra, el aire y el agua. Si la red presentaba filtraciones, la exposición de los habitantes a estos tóxicos se ve enormemente exacerbada. La empresa encargada del mantenimiento, Conlima, no ha sido requerida nuevamente para subsanar estas deficiencias identificadas hace años.

Responsabilidad Penal y Defensa de Aljarafesa

Aljarafesa, la empresa mancomunada de agua del Aljarafe sevillano, enfrenta acusaciones de negligencia en el mantenimiento de sus infraestructuras. Sara Domínguez argumenta que esta entidad pública, que gestiona los impuestos ciudadanos, contrató a los mejores abogados privados de Sevilla para eludir su responsabilidad. La asociación lleva tiempo intentando incorporar a Aljarafesa como responsable penal, pero la entidad ha logrado evitar los requerimientos del tribunal hasta este momento.

Advertisement

El director gerente de Aljarafesa también fue citado para declarar, pero su comparecencia se suspendió a petición propia hasta que la Fiscalía de Medio Ambiente estudie el informe de 2018. Esta inspección se realizó cinco años después de la anterior, lo que impide saber con exactitud cuándo comenzaron las grietas y las filtraciones. La jueza ha exigido a la empresa un desglose completo de las 249 actuaciones de mantenimiento, inspección y limpieza del emisario entre 2017 y 2020.

Impacto Sanitario y Compuestos Tóxicos

La salud de los vecinos ha sufrido daños severos debido a la exposición prolongada a hasta 10 compuestos químicos diferentes. El informe de la Fiscalía de Medio Ambiente reveló en enero de 2024 que la presencia de estos compuestos orgánicos en los domicilios no debería ser natural. Estos productos coinciden con los contaminantes hallados en los suelos y aguas subterráneas del entorno de la gasolinera, tardando dos años en llegar a manos de los demandantes.

Los niveles de toxicidad han superado en más de 100 veces los valores normativos establecidos tanto en suelos como en aguas subterráneas. Las consecuencias para la salud van desde mareos constantes hasta diagnósticos de leucemia. Hasta la fecha, ningún residente ha sido revisado por un facultativo, a pesar de que las denuncias se cursaron en 2025. La gravedad de los síntomas refuerza la acusación de que la negligencia en la red de saneamiento ha sido determinante para esta crisis sanitaria prolongada.

Investigación Ampliada a Emasesa

La asociación de afectados no solo busca imputar a Aljarafesa, sino también a Emasesa, la empresa metropolitana de agua que opera en Sevilla y parte de la provincia. Esta distinción es crucial porque Emasesa es responsable de llevar el agua hasta los hogares, mientras que Aljarafesa gestiona la red de saneamiento. La doble imputación refleja la complejidad de la cadena de suministro y la distribución de responsabilidades.

Advertisement

La gasolinera, cuya presencia ya fue objeto de orden de cierre por segunda vez por el Ayuntamiento de Coria, también mantiene una responsabilidad clara según los argumentos legales. La combinación de fallos en la infraestructura pública y la contaminación industrial crea un escenario de responsabilidad compartida que los jueces deben dilucidar. La ratificación judicial de las filtraciones inicia el camino para determinar las indemnizaciones y sanciones correspondientes a todos los implicados.