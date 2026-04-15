Alivio de Sanciones Bancarias en Venezuela: Un Paso Clave para la Estabilización Económica

El levantamiento parcial de sanciones de EE.UU. sobre bancos venezolanos abre la puerta a una mayor disponibilidad de divisas y alivia cuellos de botella en el sistema financiero, con el objetivo de estabilizar la economía y reducir la alta inflación. Analistas advierten sobre la necesidad de reformas complementarias y cautela ante el optimismo.

El levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos sobre bancos clave de Venezuela representa un paso significativo hacia la estabilización económica del país, una nación que ha enfrentado severos desafíos macroeconómicos. Analistas coinciden en que esta medida, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, es crucial en un momento en que varios indicadores económicos permanecen volátiles y fuera de control. La decisión permite a las empresas estadounidenses realizar operaciones financieras con cuatro instituciones bancarias estatales venezolanas: el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela , el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. Esta flexibilización responde a una de las principales demandas de la gestión actual, que busca demostrar resultados tangibles en un contexto de creciente presión por mejorar la situación económica.

Uno de los efectos más inmediatos y esperados de esta medida es el aumento de la disponibilidad de divisas en el país. En una economía que depende en gran medida de las importaciones, la escasez de divisas ha sido un obstáculo constante para el funcionamiento de las empresas. El economista y exdiputado José Guerra, quien posee una vasta experiencia en el ámbito económico venezolano, explicó que el levantamiento de las sanciones otorga mayor libertad al mercado cambiario. Los bancos podrán acceder a líneas de crédito con entidades corresponsales, manejar más efectivo y facilitar las transacciones, lo que, en teoría, debería traducirse en una menor presión sobre el tipo de cambio, que ha mostrado una marcada tendencia a la devaluación. Guerra señaló que estas acciones están alineadas con la fase de estabilización, la primera de las tres etapas definidas por el gobierno de Estados Unidos para la transición en Venezuela.

José Manuel Puente, economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), destacó que el alivio de las sanciones permite a Venezuela reconectarse con el sistema financiero global, un punto crítico que ha limitado la operatividad del gobierno. Si bien reconoció la necesidad de esperar los detalles de implementación, Puente consideró sensato que Venezuela pueda disponer de sus ingresos petroleros de manera autónoma y que el BCV tenga mayor flexibilidad para recibir dólares. Durante casi una década, los bancos estatales venezolanos se vieron impedidos de realizar transacciones financieras internacionales debido a la falta de entidades corresponsales. Julio Rodríguez, investigador de la consultora venezolana Ecoanalítica, afirmó que esta medida elimina gran parte de los obstáculos que enfrentaba el sistema bancario, permitiendo operaciones en el exterior y abordando otros aspectos importantes. La eliminación de estos cuellos de botella podría agilizar giros a empresas, importaciones e incluso el pago de salarios, beneficiando a un amplio espectro de la actividad económica.

Actualmente, la asignación de divisas se realiza a través de subastas del Banco Central, un proceso que a menudo deja a muchas pequeñas y medianas empresas con acceso limitado o nulo, obligándolas a recurrir al mercado paralelo para obtener dólares. Una mayor disponibilidad de divisas, facilitada por las nuevas regulaciones, reduciría la necesidad de emitir dinero sin respaldo, un factor clave para mitigar la presión inflacionaria. Guerra enfatizó que sin una estabilización del tipo de cambio, que actualmente se encuentra fuera de control, será imposible reducir la tasa de inflación, un flagelo que afecta directamente a los ciudadanos venezolanos. En marzo, la inflación interanual alcanzó un alarmante 650%. Rodríguez coincidió, señalando que la medida es primordial para el cese de la inflación, ya que facilitará las transferencias en monedas internacionales y aumentará la capacidad de las personas para manejar divisas en el mercado nacional, lo que a su vez contribuirá a un tipo de cambio más controlado.

A mediano plazo, la integración al sistema financiero internacional podría estabilizar el mercado cambiario, aunque los analistas advierten contra el optimismo excesivo. Puente advirtió que, si bien se trata de un paso hacia la reintegración con el mundo, Venezuela no experimentará cambios radicales en el corto plazo y seguirá registrando una de las tasas de inflación más altas a nivel mundial. Se estima que para este año, el índice de precios podría desacelerarse a un rango del 200% al 300%. La recomendación general es proceder con cautela, reconociendo que la realidad de una economía maltrecha y los numerosos desequilibrios macroeconómicos acumulados no se revertirán de la noche a la mañana. El mercado cambiario, a menudo considerado un termómetro del sentir venezolano, reacciona de forma drástica a los anuncios políticos, y cualquier fluctuación puede generar un efecto dominó en la microeconomía y en el poder adquisitivo de la población





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanciones Venezuela Banca Economía Inflación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Repsol planea aumentar significativamente la producción de petróleo en VenezuelaEl consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunció planes para aumentar la producción de petróleo en Venezuela en un 50% a corto plazo y triplicarla en tres años. También destacó la importancia del gas y el petróleo en España y criticó las políticas europeas sobre exploración y refinación.

Read more »

Venezuela y Chevron expanden operaciones petroleras tras acuerdoEl Gobierno de Venezuela firma un acuerdo con Chevron para ampliar sus operaciones petroleras, tras la aprobación de una reforma de hidrocarburos que abre el sector a la inversión. El acuerdo aumenta la participación de Chevron en una empresa mixta y otorga derechos en el bloque Ayacucho 8, a cambio de la renuncia de Chevron a acciones en otros yacimientos.

Read more »

Roban a Basic Fit un millón de datos personales incluyendo cuentas bancariasLa cadena de gimnasios low cost Basic-Fit ha denunciado ayer que ha sido víctima de una filtración de datos que afecta un millón de socios de los clientes que tiene en los centros de varios paises de Europa. Basic Fit ha comunicado que ha sufrido un 'acceso no autorizado' al sistema que registra las visitas de los usuarios a los gimnasios.

Read more »

EE.UU. levanta parcialmente sanciones contra bancos venezolanosEl gobierno de Estados Unidos flexibiliza las sanciones impuestas en 2017 a bancos de Venezuela, permitiendo a empresas estadounidenses realizar operaciones financieras con cuatro bancos estatales. Esta medida se da tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, quien ha solicitado esta flexibilización para impulsar la economía venezolana. La decisión, publicada por la OFAC, no incluye descongelación de propiedades ni transacciones relacionadas con otras sanciones.

Read more »

El bloqueo y las sanciones de EEUU a Cuba violan las Convenciones de GinebraMuy pocos estadounidenses saben que las sanciones económicas unilaterales, la mayoría de las cuales son impuestas por Estados Unidos, se cobran cientos de miles de vidas inocentes cada año.

Read more »

Larry Devoe, Nuevo Fiscal General de Venezuela, Enfrenta Escrutinio por su Historial en Derechos HumanosLarry Devoe ha sido nombrado nuevo Fiscal General de Venezuela, sucediendo a Tarek William Saab. Su nombramiento genera expectativas por su discurso de promoción de los derechos humanos, pero también suscita preocupación en organizaciones no gubernamentales y especialistas debido a su historial como defensor del gobierno chavista y su negación de violaciones de derechos humanos en el país. El nuevo fiscal fue sancionado por Canadá en 2019 y se enfrenta al reto de demostrar independencia en su gestión.

Read more »