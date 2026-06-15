Alineación confirmada de España ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026

Conoce el once titular de Luis de la Fuente para el primer partido de España en el Mundial 2026 contra Cabo Verde. El equipo nacional busca una goleada para enviar un mensaje a sus rivales.

Llegó el gran día para la selección española. Después de que los primeros partidos del Mundial 2026 ya se hayan disputado, España hace su debut contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Se espera una primera toma de contacto plácida para los de Luis de la Fuente, pero el combinado nacional tiene la obligación no solo de vencer, sino también de convencer. Una goleada sería ideal para mandar un mensaje de advertencia al resto de favoritas y de cara a un posible desempate contra Uruguay en la última jornada del grupo. Por ello, el seleccionador apuesta por un once casi de ensueño, muy cercano al que podría sacar en una hipotética final.

Unai Simón regresa a la portería, Pedri y Rodri toman la batuta del juego junto al bicampeón de la Champions, Fabián Ruiz. En la línea atacante, y debido al estado de la enfermería, Luis de la Fuente introduce alguna novedad. A pesar de que es el primer partido, en el cuerpo técnico son conscientes de la poca exigencia que pondrá el rival. Cabo Verde es uno de los equipos más débiles del campeonato.

Por ello, y aunque el entrenador afirmó que todos llegarían disponibles, no arriesgará con Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos han avanzado bien en sus procesos de recuperación, pero dejarán su lugar a Ferran Torres y a Gavi, quien será la principal novedad en el once. Los dos extremos estarán disponibles si el partido se complica o para que cojan rodaje de cara a duelos más exigentes, como el partido contra Uruguay.

También Mikel Merino espera su turno desde el banquillo, aunque ya está recuperado. En el equipo de Cabo Verde, Pedro Brito 'Bubista' apuesta por Vozinha en portería, Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes y Stopíra en defensa; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo y Ryan Mendes en el centro del campo; y Yannick Semedo y Dailon Livramento en punta. El partido promete emoción y España buscará cumplir con las expectativas.

No obstante, el fútbol siempre guarda sorpresas y Cabo Verde, pese a ser debutante, ya ha demostrado su capacidad al clasificarse para la gran cita. La afición española espera un triunfo contundente que disipe cualquier duda sobre el potencial del equipo. Los jugadores están concentrados y listos para dar lo mejor de sí en este primer desafío mundialista. Con la mirada puesta en el futuro, este partido es el primer paso hacia el sueño de levantar la Copa del Mundo





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